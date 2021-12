Palomino champion d’Europe des interceptions en 2021, Tchouaméni roi des tacles

ABC

Le solide défenseur argentin de l'Atalanta José Luis Palomino est le joueur qui a effectué le plus d'interceptions dans les cinq grands championnats européens cette saison selon le CIES. Avec 103 interceptions, soit une toutes les 28 minutes, l'ancien messin devance le Strasbourgeois Alexander Djiku et Milan Badelj du Genoa, tous deux avec 102 interceptions.Le Monégasque Aurélien Tchouaméni est également présent dans ce top 10 avec 82 interceptions. L'international Français est également le joueur a avoir réussi le plus de tacles sur l'année civile, toujours selon le CIES. Avec 71, il devance trois autres acteurs de la Ligue 1, Benjamin André (LOSC) et Madhi Camara (ASSE) à 69, et Laurent Abergel (Lorient) à 68.Quand on vous dit que c'est la Ligue des talents.