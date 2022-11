Palmeiras devient champion du Brésil pour la onzième fois de son histoire

BG

L'armoire va commencer à déborder.Dans un Allianz Parque plein comme un œuf, malgré le froid et la pluie, Palmeiras a écrasé Fortaleza (4-0) dans la nuit de mercredi à jeudi en championnat du Brésil. Une victoire plus qu'importante, puisqu'elle offre auun nouveau sacré national, le onzième de son histoire,Les Paulistes en sont donc à trois de plus que Santos (huit), à quatre des Corinthians et Flamengo (sept), et cinq de São Paulo (six). Il s'agit du troisième trophée remporté cette saison par la Palestra Italia, après la Recopa Sudamericana et le Championnat Paulista.Et devinez qui a marqué ? Endrick Endrick bien évidemment.