Palerme entre au City Football Group

Une nouvelle écurie pour le City Football Group et une empreinte en Europe qui grandit.Ce lundi, le Palerme FC, promu en Serie B trois ans après sa liquidation et sa relégation en Serie D, est devenu la propriété du City Football Group. Le CFG est désormais le nouvel actionnaire majoritaire du club palermitain, et détient 80% de son capital. Dario Mirri, ancien propriétaire du club, garde 20% et reste à la présidence.Le club italien vient s'ajouter à la longue liste des escouades détenues par le CFG : outre Manchester City, on y trouve le New York City FC (États-Unis), Melbourne City FC (Australie), Yokohama F. Marinos (Japon), Girona FC (Espagne), Montevideo City Torque (Uruguay), Sichuan Jiuniu FC (Japon), Mumbai City FC (Inde), Lommel SK (Belgique), le Club Bolivar (Bolivie) et Troyes.À quand l'achat d'une pépite brésilienne pour la refourguer en prêt dans la foulée ?