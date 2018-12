Palace met City dans sa poche, Leicester embobine Chelsea

Scénario taré pour Manchester City qui, après avoir ouvert le score face à Palace, a pris trois balle dans le buffet et ne s'en est plus jamais relevé (2-3). Chelsea, secoué par une solide formation de Leicester, n'a pas fait beaucoup mieux et s'est aussi pris une bonne gifle en s'inclinant à Stamford Bridge (0-1).



20

À force d'enquiller les corners et de confisquer la gonfle, lesde Guardiola finissent par arriver à leur fin. Delph dépose un centre téléguidé sur la tête de Gündoğan, qui ouvre le score d'un coup de casque maîtrisé. Fin du? Que nenni. Jeffrey Schlupp garde la patate et égalise du gauche pour Palace. Mais c'est surtout ce grand fou d' Andros Townsend qui est fort de fruit. L'attaquant anglais signe une volée merveilleuse aux vingt mètres, qui souffle d'un coup les certitudes des. De quoi retourner le cerveau de Kyle Walker , qui fait faute dans la surface sur Max Meyer . Luka Milivojević transforme et voilà Palace à deux longueurs de City. Folie. Les, malgré la réduction du score tardive de De Bruyne, ne s'en remettront pas et concèdent une défaite qui les laisse désormais à quatre points de Liverpool au classement.Ça balance d'entrée à Chelsea , avec Eden Hazard qui joue les hyperactifs en galopant de partout, ou encore David Luiz qui distribue un bon paquet de sucreries pour ses attaquants. Joli, mais insuffisant pour perturber le brushing parfait de Kasper Schmeichel , qui garde sa sage inviolée. C'est ballot, parce que lesmontrent soudainement les crocs après la pause. Et mordent sans prévenir par Jamie Vardy , qui fusille Kepa de près dans la surface. Les poulains de Puel se mettent alors à regarder lesdans le blanc des yeux et ces derniers, malgré un poteau d'Alonso en toute fin de match, ne peuvent plus que se résoudre à s'incliner ce samedi à Stamford Bridge.Zou, dès le quart d'heure de jeu, Nathan Redmond s'engouffre dans le trou béant laissé par la défense deset canarde Lössl à bout portant. De quoi inspirer Danny Ings , qui obtient puis transforme comme un grand son penalty dans la foulée. Huddersfield entretient brièvement l'espoir grâce à Philip Billing , mais Obafemi, bien servi par Redmond, sonne la fin de la récré et permet aux siens de s'agripper à une 16place qui les laisse en dehors de la zone rouge.Une frappe croisée de David Brooks à l'entrée de la surface et Bournemouth brise la glace d'une rencontre jusqu'ici surtout ponctuée d'un bon paquets de taquets plus ou moins vicelards. Le milieu gallois remet ça en seconde période et signe un doublé, d'un coup de crane autoritaire. De quoi permettre auxde passer Noël pépère, dans le confortable ventre mou de la Premier League.Une baston anglaise engagée, équilibrée, sans gestes fous ni erreurs gravissimes des défenses respectives. Bilan: zéro pion à se mettre sous la dent. Fabián Balbuena sèche Roberto Pereyra dans la surface, Troy Deeney transforme et lesbourdonnent rapidement de plaisir. La suite ? Lesbombardent la cage de Watford , mais Gerard Deulofeu enterre leurs espoirs en fin de match. De quoi propulser Watford à une plutôt appétissante sixième place de la Premier League.