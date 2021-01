Palace endort Arsenal

Résultats et classement de Premier League

La route est encore longue, pour cesbien apathiques.Malgré un léger regain de forme, il manque encore beaucoup de choses pour que la troupe d'Arteta retrouve les premiers rôles. D'intensité, un peu, de tranchant et de spontanéité, surtout pour inquiéter les voisins de Palace. Et sans doute d'un Lacazette dans une meilleure forme, l'ancien Lyonnais n'ayant touché que sept petits ballons dans le premier acte. Résultat, ce sont lesqui frôlent l'ouverture du score. Le coup de casque de Tomkins tape d'abord la barre (38), avant que Leno, toujours impérial, ne mette Benteke en échec juste avant la mi-temps.Plus en maîtrise en seconde période, c'est d'un brin de justesse technique et de létalité qu'il a manqué auxpour tout de même repartir avec trois points dans la besace. Malheureusement, les résidus d'une attaque à la peine sont encore présents, et ni la fougue de Smith Rowe ni le retour attendu de Thomas n'auront suffi à faire chauffer les gants d'un Guaita tranquille. Onzième, la bande d'Arteta stagne et ne fait pas le trou avec son adversaire du soir. Du côté d'Hodgson et des, on ne se plaindra pas du point ramené de l'Emirates.L'opération reconquête devra attendre.Leno - Maitland-Niles (Pepe, 64), Luiz, Holding, Bellerín - Xhaka, Ceballos (Partey, 69) - Aubameyang, Smith Rowe, Saka - Lacazette (Nketiah, 81Mikel ArtetaGuaita - Mitchell, Kouyaté, Tomkins, Ward - Eze, Milivojević (McCarthy, 90), McArthur, Townsend - Zaha, Benteke (Ayew, 81Roy Hodgson