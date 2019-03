Palace-Brighton, la rivalité méconnue

Ce samedi (13h30), Crystal Palace et Brighton s’affrontent dans un « derby » pas comme les autres. Pourtant distants de 70 kilomètres, les deux clubs se vouent une haine qui s’est construite au cours de leurs 140 oppositions, certaines étant entrées dans la légende du football anglais.

Du chemin-de-ferico à l’autoroutico

Tottenham, le café et la petite monnaie

Vidéo

Quand des aigles donnent naissance à des mouettes

Par Julien Duez

Propos recueillis par JD



*Le prénom a été modifié.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec tous les clubs qui y sont domiciliés, Londres ne manque pas de derbys. Arsenal Tottenham au nord, Chelsea Fulham à l’ouest ou West Ham -Millwall à l’est comptent parmi les exemples les plus célèbres. Au sud, Crystal Palace , fier représentant du quartier de Croydon, trouve pourtant son plus grand rival 70 kilomètres plus au sud, à Brighton . Ce samedi, les deux clubs s’affronteront au Selhurst Park de Palace, où Brighton ne s’est pas imposé depuis 2005. Ce sera la 141opposition entre les deux clubs, 113 ans après la première. C’était en 1906, sur le terrain du défunt Goldstone Ground de la cité balnéaire. Brighton l’avait alors emporté 2-1, mais rien ne laissait supposer que ces deux équipes issues de deux régions complètement différentes allaient finir par créer l’une des plus grandes rivalités du football d’outre-Manche.La raison qui pousse certains à appeler « derby » le duel entre les deux clubs est, étonnamment, géographique. «» , explique ainsi Scott, membre du groupe de supporters. «(le comté où se situe Brighton , N.D.L.R.)» On sera alors logiquement tenté de se tourner vers les équipes de la côte Sud de l' Angleterre , comme Bournemouth dans le cas de Brighton , ou Charlton pour Palace, mais la carte des chemins de fer en a décidé autrement. «» , reprend Scott.Andy* tient quant à lui à faire une mise au point étymologique : «"le derby de la M23"» Ce sympathisant des Holmesdale Fanatics, le groupe ultra de Crystal Palace (unique en son genre au sein du football professionnel en Angleterre ) le reconnaît pourtant : le match contre Brighton est «» . Mais d’où vient-elle alors cette rivalité ? D’autant que les deux équipes semblent partager quelques points communs dans leurs identités. Harvey, issu d’une famille où l’on supporte Palace de père en fils, décrit son club comme «» Scott approuve et va même encore plus loin : «Jusque dans les années 1960, les deux clubs ont vécu pas mal de saisons en commun, avant une coupure longue de plus de dix ans. Les retrouvailles se font en troisième division et c’est à cette période que la rivalité prend pleinement forme à travers la figure des deux managers de l’époque : Terry Venables côté Palace et Alan Mullery Brighton . Alors qu’ils jouaient à Tottenham , les deux gaillards ne s’appréciaient guère. «» , racontait Mullery auen 2011. «» Lorsqu’ils se retrouvent face à face en 1976, la haine est toujours féroce et cela se ressent sur le terrain. Opposés en Cup, Brighton et Palace se neutralisent deux fois d’affilée. Le match d’appui se joue alors sur terrain neutre, à Stamford Bridge, et restera dans l’histoire.Alors que Palace mène 1-0 à dix minutes du terme, l’arbitre Ron Challis siffle un penalty pour Brighton , mais force Brian Horton à le retirer, estimant que ses coéquipiers étaient entrés trop tôt dans la surface. Le gardien londonien pare la seconde tentative, et les hommes d’ Allan Mullery sont éliminés. Celui-ci file au vestiaire, mais se prend un gobelet de café brûlant dans la figure au moment de pénétrer dans le tunnel. Fou de rage, il jette alors au sol la monnaie qu’il avait dans sa poche et hurle à l’encontre des fans de Palace : «» Avant de refaire la même chose avec Terry Venables et un billet de cinq livres. Il s’en sortira avec cent livres d’amende, et Ron Challis gagnera le surnom de, en référence à un morceau de reggae populaire.Surtout, l’année 1976 restera celle où Brighton adopte définitivement son surnom actuel : les, les mouettes en VF, que l’on retrouve jusque sur le blason du club. Un surnom apparu justement en opposition à Crystal Palace , dont les supporters scandaient leur habituel «» (en français, les aigles) lors d’une visite au Goldstone Ground et auquel les fans de Brighton ont répondu des «» , pleins d’ironie, mais aussi pour l’amour de la rime.La rivalité est établie, il ne reste plus qu’à l’entretenir, même si elle paraît toujours un peu déroutante pour certains. Scott résume pêle-mêle les arguments qui font que ce duel est à jamais gravé dans la pierre : «(dont quatre pour Palace, c’était en 1989, N.D.L.R.).» Et même si elle paraît toujours un peu déroutante pour certains, Andy se veut philosophe : «