Paco Gento père à 87 ans par ordre de la justice

Il n'est jamais trop tard.Francisco Gento n'a plus deux, mais trois enfants. Le président d'honneur du Real Madrid a été reconnu père de Paquita España Nuñez (62 ans) à l'âge de 87 ans par la justice espagnole, explique ABC . Sa fille serait le fruit d'une relation avec une danseuse classique en 1958. La légende absolue desavait refusé par trois fois les tests de paternité ordonnés par le juge et ne s'est pas présenté au tribunal le 21 avril. La loi espagnole estime donc qu'il admet tous les faits et qu'il reconnaît bien être le père.Un détective a été engagé et a récupéré une serviette laissée dans un lieu public par Paco Gento. Il a ainsi pu être établi que l'ADN du sextuple champion d'Europe ressemblait à 99% à celui de Paquita, qui peut désormais changer son nom de famille si elle le désire.Il en faudra tout de même plus pour convaincre l'homme aux 607 matchs avec le Real Madrid, qui continue de nier et devrait faire appel de la décision.