Pacé-Gévezé, une rivalité amicale dans l'Ouest Rennais

Pendant que la ville de Rennes fêtait la Coupe de France dimanche après-midi, un derby se jouait à une bonne quinzaine de kilomètres de la capitale bretonne : l'US Gévezé face au CO Pacé, les ruraux face aux citadins. Et sous une pluie discontinue, le « Fluminpico » a tenu ses promesses sur le terrain et en dehors, puisqu'avant d'être rivaux, les deux clubs sont surtout des amis. Deux amis à retrouver dès octobre prochain sur So Foot puisqu'ils sont déjà inscrits au Vrai Foot Day, la première journée européenne du foot amateur.

Dans l'enfer du Fluminpico

Tracteur, costards et Casting

Par Clément Gavard, à Gévezé

C’est l’histoire d’un dimanche attendu depuis très longtemps dans la banlieue rennaise. Ce 28 avril, la petite commune de Gévezé, située à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale bretonne, est prête pour le grand jour. Le grand derby. Non, il ne s’agit pas d’aller fêter le sacre du Stade rennais en Coupe de France en rejoignant le centre-ville, mais de se préparer pour le « Fluminpico » et la réception de la troisième équipe du CO Pacé. Un simple match de D2 ? Pas vraiment. «, prévient Jean-Christophe Delacroix, patron du bar de Gévezé et remplaçant de luxe, dans une lettre ouverte publiée à une semaine du choc » Le rendez-vous est pris.Au réveil dimanche, les joueurs des deux équipes comprennent rapidement que la météo ne sera pas printanière pendant la rencontre. Le soleil s’est caché et le ciel gris laisse deviner l’arrivée de bonnes grosses averses. En raison de la finale de la Coupe de France , le derby a été décalé à la fin d’après-midi. Le coup d’envoi est donné à 17 heures sur une pelouse bien grasse qui sent bon le football et sous des averses intenses, contraignant une grande partie du public (une petite centaine de personnes) à déserter la main courante pour s’abriter sous les arbres ou dans le foyer où les munitions – comprenez les bières et les galettes saucisses – ne manquent pas. Côté terrain, Pacé a une double motivation : gagner la belle après une défaite contre le rival en Coupe de France début septembre et une victoire à la maison en décembre, mais aussi valider son titre de champion de la poule E de D2, Villejean ayant perdu un peu plus tôt dans la journée., racontent Simon Commault et Guillaume Trudeur, tous les deux joueurs de Pacé.» Et cela ne manque pas, le COP vient s’imposer chez « l’ennemi » (3-1) grâce à des pions de Benoît Commault – tout juste revenu en Ille-et-Vilaine après avoir été au Stade de France la veille -, Alexis Le Coat et Quentin Le Brizoual, alors que Goulc’hen Guyot avait redonné espoir à Gévezé en transformant un penalty après la pause. Et vu qu’un derby n’en serait pas vraiment un sans un peu de casse, la rencontre se termine avec quatre blessés, dont un transporté aux urgences par les pompiers pour une fracture de la pommette. L’engagement laisse place au fair-play au coup de sifflet final : les locaux de Gévezé se mettent en rang pour faire une haie d’honneur aux Pacéens. Car cette rivalité de clocher est avant tout une grande histoire d’amitié.La preuve avec la traditionnelle troisième mi-temps, qui est tout sauf une légende quand il s’agit d’un derby entre Gévezé et Pacé. Après la douche, les deux équipes se retrouvent d’abord dans le foyer gévezéen pour refaire le match, se chambrer et surtout trinquer. Entre deux «» , Guillaume présente les origines de cette rivalité sympathique : «(Saint- Gabriel à Pacé, N.D.L.R).» Une sorte de Guingamp Rennes à la sauce amateur, et forcément, ils sont plusieurs comme Guillaume à avoir quitté le nid pour rejoindre le COP. «» , blague Simon dans son costard rose bonbon.Il est 20 heures et la soirée ne fait que commencer puisqu'elle doit se poursuivre au Casting, le fameux bar de Jean-Christophe, situé à 500 mètres du complexe sportif de la commune. Pratique pour s'y rendre à pied ? Non, les Pacéens, quasiment tous vêtus d'un costume après la rencontre, ont prévu une petite surprise pour fêter leur titre de champion de D2 : elle implique un tracteur, des banderoles et un petit cortège pour «» le Casting. «, précise Simon » Les chants pacéens résonnent dans les allées de Gévezé où deux banderoles à la gloire du COP sont brandies devant le fameux bolide se faisant entendre à coups de moteur et de klaxons. L'arrivée au Casting est triomphale et la banderole sur laquelle on peut lire «» trône fièrement devant le fief d'un soir. «, précisera Simon le lendemain.» Et la mauvaise nouvelle dans tout ça ? La troisième équipe de Pacé n'évoluera pas en D1 la saison prochaine malgré son titre de champion, puisque la B n'est pas parvenue à monter. La bonne nouvelle ? Pacé et Gévezé pourraient encore une fois se retrouver dans la même poule. Le Fluminpico n'a pas fini de faire parler.