Pablo Sarabia, tortue géniale

Le ski, le reggaeton et Burger King

Capitaine des champions d’Europe U19

Le chef Sampaoli et la sauce andalouse

Première sélection avec la Roja à 27 ans

Par Antoine Donnarieix et Florian Lefèvre

Tous propos recueillis par AD et FL, sauf mentions.





L’AJ Auxerre sur la pelouse du Bernabéu sponsorisée par Senoble. Voilà le tableau pour entrer dans l’histoire professionnelle de Pablo Sarabia. Ce 8 décembre 2010, le jeune homme de 18 ans - lancé par José Mourinho - remplace son idole Cristiano Ronaldo à un quart d’heure de la fin. En cette soirée de Ligue des champions, il a mis sa plus belle couche de gel pour coiffer ses cheveux en pics et va se faire remarquer par quelques séries de dribbles sur l’aile gauche. Mais ce 4-0 contre Auxerre sera sa première et sa dernière apparition avec l’équipe première du Real Madrid. Barré par la concurrence chez les, Pablo quitte son club formateur l’été suivant. Dès lors, l’ascension sera longue jusqu’à sa première sélection avec l'Espagne en septembre dernier. À 27 ans...Retour en 2001. Pablo a neuf ans et évolue seulement en benjamin quand Javier, son père, est déjà convaincu de son potentiel. «» , rembobine Ignacio González, le premier entraîneur de Pablo au club EFMO Boadilla, où est passé également un certain Pepe Reina. «À l’époque, la famille Sarabia vient de déménager de Carabanchel, un district du sud de Madrid, vers Boadilla, un village paisible à une dizaine de kilomètres. «» , se souvient Javier García Alcolea, son voisin et son pote à Boadilla. Quand ils ne jouent pas au foot, les deux compères sont fourrés au Burger King ou au cinéma. «Ted/i>, il adore » , précise Javier, resté aujourd’hui un ami proche de Pablo. Pendant les vacances d’hiver, Pablo part en famille dans les Pyrénées aragonaises exercer son deuxième sport favori : le ski. Un sport qu’il ne peut plus pratiquer aujourd'hui (c'est interdit dans son contrat), mais qu’il espère bien «» , dixit Javier.À l’instar de son père, le fiston supporte le Real Madrid. Il est sélectionné une première fois pour une journée de détection dans son club de cœur, mais n’est pas retenu. Un an plus tard, la deuxième sera la bonne. À douze ans, le jeune milieu offensif intègre le centre de formation de la Maison Blanche. Parmi ses partenaires de la génération 92, il est proche de Daniel Carvajal, Fran Sol (aujourd’hui au Dynamo Kiev) et Álex Fernández (Cádiz). «» , pose Fernández, avant d’ouvrir la boîte à souvenirs sur leur adolescence à: «FIFACall of DutyEt le footballeur, alors ? Il n’est ni puissant, ni très grand (1m74) et ne court pas super vite non plus. Sarabia présente les qualités typiques du joueur espagnol : un profil technique déroutant, gaucher, à l’aise sur son pied droit, capable de percuter, frapper, dribbler. «» , expliquait récemment Wissam Ben Yedder, son acolyte à Séville entre 2016 et 2019, àLe Madrilène est appelé dans toutes les catégories de jeunes de l’équipe nationale d’Espagne. À son tableau de chasse, il y a en 2009 la troisième place du Mondial U17. Il y a surtout le sacre à l’Euro U19 en Roumanie deux ans plus tard. Álvaro Morata finit meilleur buteur, Álex Fernández est élu meilleur joueur et c’est Pablo Sarabia, capitaine nommé par le sélectionneur Ginés Meléndez, qui soulève la coupe. «» , précise Álex Fernández. De retour en Espagne, Sarabia n'est plus un joueur du Real Madrid. Car le milieu offensif vient de signer un contrat de cinq ans avec Getafe.Un club qui évolue en Liga, loin des paillettes du Real, mais situé dans la banlieue de Madrid, proche de ses attaches : à première vue, l’espoir espagnol est dans l’environnement idéal pour s’imposer. Sauf que Sarabia ne parviendra pas à obtenir la confiance du coach Luis García Plaza durant les deux premières saisons. Le technicien le fait jouer lors du troisième exercice en 2014-2015, puis saute en cours de saison à cause d’une série de mauvais résultats. Paradoxalement, Sarabia va réussir sa meilleure saison à Getafe en 2015-2016 avec Fran Escribá, quand lesterminent dans la charrette au classement. Le FC Séville, qui vient de remporter trois fois d'affilée la Ligue Europa, saisit alors l’opportunité de le recruter à un prix réduit : 5 millions d’euros.Le Madrilène pense évoluer sous les ordres d’Unai Emery, mais quelques jours après son arrivée, l’entraîneur basque part au PSG, et c’est Jorge Sampaoli qui prend les commandes de l’équipe andalouse. L’Argentin va devenir l’entraîneur le plus important dans la progression de Sarabia. «, explique Sarabia, croc love de son ancien coach, dans les colonnes d’ El País en 2018."vaillant"» Utilisé dans toutes les positions par Sampaoli, Sarabia devient à cette période un joueur plus complet. «» , note Javier, l’ami d’enfance. Lionel Carole et Maxime Gonalons, qui ont cotoyé le milieu offensif à Séville, décrivent également «» qui «» .Le départ de Sampaoli à l’issue de la saison 2016-2017 ne va pas stopper l’éclosion de Sarabia chez les. Bien au contraire, il s’impose dans la régularité comme un joueur clef de l’équipe sévillane victorieuse à Old Trafford en huitième de finale retour de C1, puis explose ses statistiques la saison dernière sous les ordres de Pablo Machín en claquant 13 buts et 13 passes (co-meilleur passeur de Liga avec Messi). Avec Séville, celui qui préfère jouer «» est devenu légitime pour rejoindre un club du gratin européen. Quand l’occasion se présente en juillet dernier, Sarabia file au PSG, non sans lâcher quelques larmes en remerciant le club, les supporters et la ville pour leur «» et leur «» depuis «» où il est arrivé à Séville.Le 5 septembre 2019, Sarabia a enfin disputé sa première cape internationale lors de Roumanie-Espagne (1-2), quelques jours avant de boucler la boucle en retrouvant le Real Madrid sous le maillot du PSG en Ligue des champions. Le paternel avait vu juste sur le talent de son fils. Malheureusement, il n’aura jamais vu Pablo porter le maillot de laou du PSG : Javier Sarabia est décédé l’année dernière des suites d’une maladie. Quandlui demande pourquoi il a été sélectionné en équipe nationale bien après les Thiago Alcántara, Koke ou Morata avec qui il avait remporté l’Euro U19 en 2013, Pablo répond à sa manière, en toute simplicité : «» Un lièvre et une tortue dans une même personne : Jean de la Fontaine n'y aurait même pas songé.