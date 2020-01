Pablo Sarabia qualifie Paris à Lorient

46

Lorient (5-4-1) : Nardi - Hergault, Saunier, Laporte, Fontaine, Le Goff (c) - Cabot (Laurienté, 84e), Le Fée, Abergel, Wissa (Kitala, 84e) - Hamel (Lecoeuche, 78e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



PSG (4-4-1-1) : Rico - Dagba, Thiago Silva (c), Diallo, Kurzawa - Sarabia, Gueye, Paredes (Choupo, 73e), Di María (Herrera, 85e) - Draxler - Icardi. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Le PSG peut remercier Pablo Sarabia.Dans ce duel entre le leader de Ligue 1 et celui de Ligue 2, la logique a été respectée, et Paris est reparti de Bretagne avec la qualif' en poche (0-1) grâce à un but tardif de son international espagnol, Pablo Sarabia. Même si tout n'a pas été simple, loin de là.Le premier acte est fermé, et face au 5-4-1 regroupé mis en place par Christophe Pélissier, les Parisiens peinent à mettre du rythme. Si Colin Dagba se procure la première occasion de la rencontre via une frappe à ras de terre bien détournée par Paul Nardi (17), le PSG galère à véritablement inquiéter des Merlus sûrs de leur coup. Et pour preuve : à la suite d'un beau décalage côté droit suivi d'un centre parfait de Jimmy Cabot, Yoane Wissa manque de battre Sergio Rico et d'enflammer le Moustoir (35).En seconde période, sans non plus pilonner le but des locaux, les Parisiens augmentent légèrement le tempo. Si Nardi doit s'interposer, avec un peu de réussite, face à Mauro Icardi (69), puis Pablo Sarabia (79) pour préserver sa cage inviolée, l'ancien Monégasque va finir par s'incliner à dix minutes du terme. Sur un petit ballon caressé par Thiago Silva, Sarabia s'élève et place un coup de tête imparable qui envoie Paris en huitièmes de finale de la Coupe de France.L'essentiel est là, et c'est ce qui compte pour Tuchel et sa bande.