Pablo, ça revient

Titulaire indiscutable au Sporting CP, Pablo Sarabia connaît une saison réussie en tous points. De retour au plus haut niveau après des derniers mois frustrants au PSG, l’Espagnol a surtout retrouvé le plaisir de jouer au football, ce qui est bonne augure avant de défier Manchester City.

Sporting Manchester City Ligue des Champions Diffusion sur

De l’Euro au jackpot

Egos pas égaux

Par Adel Bentaha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 31 août dernier, dans les dernières heures du mercato estival, le PSG opère en toute discrétion une ultime transaction : un échange Nuno Mendes-Pablo Sarabia permettant au club de la capitale de s'offrir les services du prometteur latéral portugais. Envoyé en prêt à Lisbonne, Sarabia, lui, voit en opportunité en or de s'émanciper d'une tutelle parisienne sportivement pesante, l'arrivée de Mauricio Pochettino aux manettes ayant propulsé l'ailier espagnol tout au fond de la hiérarchie des offensifs parisiens. La saison 2020-2021 de l'ancien joueur de Séville, qui n'a pas disputé la moindre minute lors de la dernière phase finale de Ligue des champions, n'a pas été simple. Aujourd'hui, le printemps 2021 n'est qu'une vieille histoire.À Lisbonne, Pablo Sarabia revit et son arrivée au Sporting a coïncidé avec un été agréablement surprenant. Remplaçant en début d'Euro avec l'Espagne, l'intéressé a en effet réussi à bouleverser les plans de Luis Enrique au cours de la victoire éclatante face à la Slovaquie (5-0) et à boucler la compétition avec deux buts et deux passes décisives au compteur. Sa force ? Avoir réussi à faire parler sa capacité à jongler entre les rôles (ailier gauche, ailier droit, faux-9), ce qui a aussi tapé dans l'œil de Rúben Amorim. La preuve : depuis qu'il a débarqué au Portugal, Sarabia a enfilé chacun de ces costumes. L'international espagnol (16 sélections), complément idéal des immuables Paulinho, Nuno Santos et Pedro Gonçalves, a ainsi évolué côté droit à 16 reprises - pour cinq buts et trois passes décisives -, côté gauche à 12 reprises - pour également cinq buts et trois passes décisives -, puis dans l'axe à deux reprises - pour un but et trois décisives. Difficile de faire plus complet.En filigrane, il faut noter l'impressionnante quantité de matchs disputés par un garçon longtemps sujet aux blessures au cours de son mandat parisien. Pablo Sarabia a tout simplement été de toutes les virées possibles avec les Sporting, à l'exception de deux tours de coupe du Portugal. De passage il y a quelques jours dans le podcast, proposé par le site officiel du Sporting, le numéro 17 des Leões ne s'est pas planqué :Titulaire lors de 26 des 30 rencontres disputées par le Sporting cette saison, Sarabia l'est plus que jamais et a su s'adapter au rythme de travail imposé par un Amorim souhaitant des ailiers bosseurs., avançait il y a peu le jeune technicien en conférence de presse.. Au point de devenir un élément clé de la machine lisboète.Sans broncher, Pablo Sarabia a réussi son pari : celui du recul pour mieux sauter et de la cohérence sportive au sein d'un club tenant du titre en Primeira Liga, actuel dauphin du FC Porto et qui vise un beau parcours en Ligue des champions. Une cohérence qu'il avait selon lui perdue lors de ses derniers mois parisiens :De quoi mettre en lumière la réflexion à long terme d’un joueur en quête de second souffle, aujourd’hui âgé de 29 ans. À l’aube de la trentaine, Pablo Sarabia ne semble en effet plus enclin à perdre de temps.Une prise de recul louable, emboîtée à un objectif sportif aussi réaliste qu’ambitieux : disputer le Mondial 2022 avec l'Espagne. Avant ça, il lui faudra régler la question de son avenir, rendu flou par un salaire conséquent que les supporters des Lions voudraient assurément payer de leur poche pour voir leur nouveau chouchou se parer de