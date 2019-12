Pablo Machín prend la porte de l’Espanyol

MR

Dix matchs de Liga et puis s'en va.Battus à Leganés ce dimanche (0-2), les joueurs de l'Espanyol Barcelone sont toujours derniers de Liga, et ont laissé filer l'équipe de Martin Braithwaite à trois point d'eux. Pire encore, ils n'ont plus gagné en championnat depuis le 27 octobre dernier, et une courte victoire à Levante.Après cette énième déroute, la direction chinoise du club catalan a décide de virer Pablo Machín, qui avait succédé à David Gallego après huit journées et une 19place déjà inquiétante. Si avec Machín, lesont perdu sept fois en Liga pour seulement une victoire et deux nuls, ils se sont pourtant qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue Europa, où ils affronteront Wolverhampton.Tout ça à cause de la blessure de Sébastien Corchia.