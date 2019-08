Özil-Kolasinac, gangs of London

De retour ce mercredi à l'entraînement avec Arsenal, Mesut Özil et Sead Kolašinac se remettent d'une tentative de car-jacking, alors que les deux Gunners semblent dans le viseur d'un gang de braqueurs particulièrement énervés. Et évidemment, la presse tabloïd anglaise s'est faite une joie de décortiquer le fait divers dans ses moindres détails. Retour sur une affaire qui n'a pas fini de passionner outre-Manche.

Le dessous des cartes

Touche pas à mon Gunner

Par Adrien Candau

Source images : Le Sun

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a globalement deux façons de réagir à une tentative de vol avec agression depuis son véhicule. Les individus censés et relativement soucieux de leur intégrité physique peuvent, comme Mesut Özil ce 25 juillet dernier, se cramponner à leur volant pour appuyer sur le champignon façon Mario Kart, pour tenter d'échapper à leurs poursuivants. Les braves un tantinet siphonnés du casque, comme Sead Kolašinac, préféreront prendre le problème à bras le corps en affrontant à la force du poing leurs assaillants . Voilà grosso modo comment résumer le car-jacking dont ont été victimes les deux joueurs fin juillet, même si le Bosnien a fini par laisser tomber l'option baston pour monter dans la voiture de son coéquipier allemand (dans laquelle la compagne d'Ozil était aussi présente) et prendre la poudre d'escampette pour se réfugier dans un restaurant. La suite est une histoire d'arrestations, de gangs à la menace diffuse et de témoignages piochés par des médias anglais forcément intrigués.L'agression en elle-même a fait l'objet d'un schéma surréaliste du, sobrement intitulé "Comment les stars d'Arsenal ont dû fuir des bandits armés à travers le Nord de Londres." Une analyse cartographique doublée du témoignage d'un certain Azuka Alintah, un type qui aurait assisté à la course-poursuite entre les deuxet leurs agresseurs et qui s'est confié au: «L'histoire aurait pu s’arrêter là. Sauf que tout prend vite une tournure encore plus sombre et inquiétante, si l'on se fie aux témoignages recueillis par les médias britanniques : selon le, qui cite une source voulant rester anonyme, les deux joueurs auraient reçu des «» depuis leur aggression fin juillet. De quoi les forcer à se barricader chez eux avec agents de sécurité et chiens de garde à l'appui, ce qui les a contraint à louper le premier match de leur club en Premier League, dimanche dernier à Newcastle . Dans la foulée, on apprenait que deux hommes de 27 ans, Ferhat Ercan et Salaman Ekinci comparaîtront au tribunal début septembre, après avoir été impliqués dans une altercation avec les membres de la sécurité d’Özil devant son domicile.Mais le tournant le plus inattendu de l'affaire, c'est qu'elle impliquerait non pas un, mais deux regroupements de malfaiteurs : selon une source citée par le, une bande rivale a averti le gang à l'origine des agressions que les deux joueurs étaient «» et ne devaient plus etre menacés. Sans effet probant, à en croire cette même source : «» Un chouia flippant, même si le récent retour des deuxà l'entrainement semble au contraire indiquer que la menace semble désormais moins importante, peut-être en raison de la sécurité renforcée dont ils bénéficient. Unai Emery confiait lui après la victoire d'Arsenal à Newcastle le week-end dernier «» et il est par conséquent difficile d'anticiper si les deux hommes seront de la partie lors de la réception de Burnley, ce samedi 17 août. Le technicien espagnol a simplement déclaré espérer voir prochainement ses poulains «» Une normalité qui doit encore sembler lointaine pour l'Allemand comme au Bosnien, dont le début de saison ressemble malheureusement plus à celui de témoins protégés qu'à celui de joueurs de foot, seulement préoccupés par l'idée de bien figurer sur le pré.