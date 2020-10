Ozil écarté de la liste d'Arsenal en Premier League

JS

Mais zut alors. Déjà écarté de la liste d'Arsenal pour la C3 , Mesut Ozil n'a pas non plus été inscrit sur la liste despermettant de disputer la Premier League. Les clubs avaient jusqu'à ce mardi après-midi pour donner leur liste définitive à la ligue, et le joueur de 32 ans n'en fait pas partie, comme l'a confirmé le site officiel de la ligue. Traduction : le milieu de terrain ne pourra plus jouer en championnat avant au minimum janvier 2021 et l'ouverture de la prochaine fenêtre des transferts. L'ancien du Real Madrid n'est pas le seul élément à être dans cette situation, puisque son coéquipier Sokratis Papastathopoulos a lui aussi été écarté par le club. Joueur le mieux payé avec un salaire estimé à 20 millions d'euros par an, Mesut n'a plus porté le maillot des Cannoniers depuis mars dernier. Etant en fin de contrat l'an prochain, il devrait vraisemblablement ne plus jamais porter la tunique d'Arsenal.Il a désormais tout le temps de se consacrer à la cause Gunnersaurus.