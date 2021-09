Oyarzabal sort la Real Sociedad du piège Elche

Real Sociedad (4-3-3) : Remiro - Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz (Romero, 74e) - Zubimendi, Merino (Elustondo, 90e), Turrientes (Guevara, 84e) - Januzaj (Portu, 74e), Oyarzabal (Karabinaite, 84e), Lobete. Entraîneur: Imanol Alguacil.



Elche (4-4-2) : Casilla - Palacios, Enzo Roco, Diego González, Mojica - Raúl Guti (Gumbau, 67e), Mascarell, Fidel (Pastore, 87e), Piatti (Morente, 77e) - Lucas Pérez (Carrillo, 67e), Benedetto (Milla, 77e). Entraîneur: Fran Escribá.

Dario Benedetto, à un poteau de retrouver le costume de héros.La Real Sociedad a difficilement pris la mesure d'Elche ce dimanche (1-0), quatre jours avant de recevoir Monaco. Lespeuvent nourrir des regrets puisqu'ils ont eu les meilleures occasions de la première période. Lucas Pérez a envoyé une frappe croisée au ras du montant (31) et Pablo Piatti a donné du boulot à Álex Remiro (40). Surtout, Dario Benedetto a trouvé le poteau (22). Le premier but de l'attaquant argentin avec Elche attendra. Malheureusement, les points aussi.La Real a confirmé sa réputation de diesel, elle qui avait jusqu'ici inscrit sept de ses neuf buts en Liga après l'heure de jeu. Mikel Oyarzabal a adressé un premier avertissement en butant sur Kiko Casilla puis sur Enzo Roco (53). Il a concrétisé un peu plus tard en profitant d'un mauvais jugement de Roco, qui a laissé le capitaine basque seul face à Casilla (81). Le cinquième but en championnat de l'attaquant de 24 ans propulse la Real à la deuxième place de la Liga, un petit point derrière le Real Madrid.Une fin de match à la noix de Rococo.