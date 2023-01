Ouverture du procès pour le faux test d'italien de Luis Suárez

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a du beau monde au tribunal de Pérouse cet après-midi.Ce mercredi s'est ouvert à Pérouse le procès de trois personnes dans le cadre de l'affaire du faux test d'italien de Luis Suárez, qui avait à l'époque fait capoter le transfert de l'Uruguayen à la Juventus en septembre 2020. Comme en témoigne la, figurent parmi les accusés l'ancienne rectrice et responsable des diplômes linguistiques de l'université de Pérouse, Giuliana Grego Bolli, l'ancienne directrice générale de l'université, Simone Olivieri, et la professeure Stefania Spina. Elles sont accusés de faux témoignage.L'avocate de la Juventus, Maria Cesarina Turco, faisait elle aussi partie des accusés, jusqu'à son acquittement lors de l'audience préliminaire au procès. Si aucun membre ou ex-membre de la Juve ne fait donc partie des mis en cause, pas moins de 36 personnes figurent dans la liste des témoins appelés par le tribunal. On compte parmi eux Andrea Agnelli et Federico Cherubini, président du club pendant douze ans , et son actuel coordinateur sportif. L'ancienne ministre des Transports démocrate Paola De Micheli sera également auditionnée pour ses conseils prodigués dans cette affaire à l'ancien directeur sportif de la Vieille Dame Fabio Paratici. Le professeur et examinateur de Luis Suárez lors du test bidon, déjà condamné à un an de prison, Lorenzo Rocca, passera aussi à la barre en tant que témoin. Enfin, Suárez sera virtuellement présent en visio-conférence depuis Porto Alegre, où il vient de s'engager en faveur de Grêmio Petite mise en abyme de petits arrangements entre amis.