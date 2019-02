Dembélé, vu de Barcelone

Régulièrement taillé en pièces par la presse pour des écarts de conduite liés à ses retards aux entraînements du Barça, Ousmane Dembélé s’apprête à fouler la pelouse de Lyon avec l’étiquette du prodige fainéant. Mais à Barcelone, en est-il vraiment de même ?

Xavi Hernández (Marca) : « Dembélé est un mélange entre Neymar, Figo et Overmars »

En France comme ailleurs, l’exigence du haut niveau fout parfois le vertige. Si dernièrement, Adil Rami s’est confié sur un «» post-Mondial dans l’émission André Gomes avait quant à lui révélé un passage à vide six mois après son transfert du FC Valence au Barça . «, racontait l’actuel milieu de terrain d’ Everton en mars dernier.» Cette fameuse pression imposée par un mastodonte du football comme le Barça , Ousmane Dembélé la dévore depuis son arrivée. Et pourtant, ce n’est pas la quantité qui manque.Fan du FC Barcelone depuis ses premiers crochets, Dembouz a transformé son rêve en réalité avec une signature chez lesà l’été 2017. Mais dès les premiers battements de cœur dans sa nouvelle aventure, l’idylle aurait pu tourner au cauchemar : deux blessures sérieuses ont ralenti son éclosion en Catalogne et mis en doute sa place au sein de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2018. Alors ? Alors la tempête médiatique s’est mise en marche, faite de comparaisons incessantes avec son prédécesseur Neymar et des fameux retards aux rendez-vous collectifs. «, évoque Xavi Hernández, journaliste àFaire grandir Dembélé, voilà donc le plan du Barça pour un joueur de 21 ans qui reçoit un traitement particulier. «, se souvient Ángel Iturriaga, historien du FC Barcelone » Et pour cause, le début de saison 2018-2019 de Dembélé est d'un tout autre calibre : huit buts et trois passes décisives en 21 matchs de Liga, deux buts et une passe décisive en quatre matchs de C1. Évidemment, les statistiques individuelles de la saison passée sont déjà dans le rétroviseur. «, poursuit Xavi Hernández.Aujourd’hui encore, les blessures tourmentent celui que toute l’ Espagne appelle désormais(Le Moustique, en VF). Touché à la malléole contre Leganés après avoir inscrit son dernier but en date en Liga le 20 janvier dernier (3-1), Dembouz a quitté le onze de départ d’ Ernesto Valverde pendant trois semaines avant de récupérer sa place ce week-end face à Valladolid , tout cela dans la continuité de son apprentissage. «, affirme Xavi Hernández."agis comme ça, évite ça"Un mode de fonctionnement à travers lequel certains grands champions sont aussi passés, pour des destinées différentes. «, tranche Xavi Hernández.» Non moins élogieux, Ángel Iturriaga fait référence à un autre ancien esthète barcelonais. «» À vrai dire, mis à part peut-être la défense de l'OL, personne ne viendra s’en plaindre.