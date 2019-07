Ousmane Dembélé serait la priorité du Bayern cet été

VLA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

D'après, le Bayern Munich aurait fait du Barcelonais Ousmane Dembélé sa priorité pour remplacer Arjen Robben au poste d'ailier droit.Alors que les Bavarois pensaient avoir trouvé son remplaçant en la personne de Leroy Sané, ce dernier serait en fait plus proche de prolonger son contrat avec Manchester City que de prendre la direction de Munich. Les dossiers Pépé et Ziyech, un temps évoqués du côté du Bayern, semblent au point mort et la direction du club serait maintenant plus encline à accélérer sur le dossier de l'ancien du Borussia. Le directeur sportif du club Hasan Salihamidžić a ainsi pris contact avec l'agent de Dembélé, et attendrait également que les dossiers Neymar et Griezmann avancent côté, pour pouvoir obtenir un rabais sur le prix du Français.Tant qu'il peut terminer sa carrière au Winchester FC