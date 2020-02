Dembouz, la lose

Jamais en paix avec son corps, Ousmane Dembélé s'est encore blessé et ne devrait pas rejouer avant plusieurs mois. Un vrai regret, quand on sait que l'Euro arrive à grands pas. Et si elle peut parfois laisser à désirer, l'hygiène de vie du garçon ne pèse pas bien lourd face à la fragilité de son organisme victime de son style de jeu.

À l'annonce de la nouvelle, les réactions n'ont comme d'habitude pas tardé. Les plus amoureux ont fait la gueule : «» Les plus pessimistes ont flippé : «» Les plus fatalistes ont répondu : «» Les plus méchants ont répliqué : «» Les plus rigolos ont ressorti leur super jeu de mot : «» Kylian Mbappé, lui, a envoyé quelques phrases de soutien sur Twitter : «(...)» Et c'est sûrement cette dernière tendance qu'il faut suivre.Comme l'a officialisé Barcelone sur ses réseaux sociaux, Ousmane Dembélé a donc rechuté et ne devrait pas réapparaître sur un terrain de football pendant au moins trois mois en raison d'une «» . Immédiatement, les frises chronologiques ont été sorties pour rappeler l'historique des innombrables blessures de l'ancien Rennais depuis son arrivée en Catalogne. Oui, le bonhomme avait déjà raté 61 rencontres du club espagnol. Oui, son nouveau pépin est le dixième en l'espace d'environ seize mois. Mais bien peu ont noté que cette récidive est tout simplement triste (une « tristesse » évidemment toute relative, à introduire dans le contexte purement sportif) et dommage.Dommage parce que Dembélé demeure, qu'on le reconnaisse ou non, un surdoué du ballon et que son potentiel est censé incarner une partie du futur de l’équipe de France. Parce que son destin est de faire jouir les amateurs de foot, plus que de les frustrer. Parce qu'à 22 ans, son talent s'avère bien trop grand pour rester à l'infirmerie. Et parce que lui-même est privé de ce qu'il apprécie par-dessus tout, à savoir manipuler la sphère et faire lever les foules.D'aucuns diront que ce qui lui arrive est en partie de sa faute, en raison d'un professionnalisme sans cesse remis en question par les médias ou ses entraîneurs. Mais si l’hygiène de vie (qualité des soins physiques, du régime alimentaire ou du sommeil) représente un facteur aggravant ou favorisant, «» , rappelle Antoine Albert, ancien masseur-kinésithérapeute d'Angers.En réalité, Dembélé devrait plutôt en vouloir à... ses parents. Car sa fragilité pourrait en quelque sorte être innée, c'est-à-dire due à une génétique rendant ses fibres trop peu solides pour le haut niveau. À l'instar d'Abou Diaby ou Yoann Gourcuff, souvent moqués, mais jamais compris. «, confirme Axel Mongodin, kinésithérapeute exerçant dans un cabinet de sport à Rennes et ex du Stade lavallois.Chaque effectif professionnel dispose ainsi de son lot de profils similaires à gérer, avec plus ou moins de résultat. Au SCO, Antoine Albert se souvient par exemple de Gilles Sunu : «» Faut-il en déduire que le champion du monde 2018 peut capitaliser sur ces mauvaises expériences, et en ressortir plus fort ? Difficile à affirmer. La règle scientifique, de son côté, est en effet simple à piger : dans l'univers des lésions musculaires, les antécédents constituent le facteur de risque numéro un. Autrement dit, plus il y a de blessures et plus les chances de rechute grandissent. Sans compter que «, résume Axel Mongodin.» Tant pis s'il doit manquer l'Euro, pourvu qu'il puisse enfin (re)dribbler de manière linéaire.