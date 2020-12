Barcelone concède le nul contre Eibar

Barcelone (3-4-1-2) : Ter Stegen - Mingueza, Araújo, Lenglet - Dest, Pjanić, De Jong, Firpo - Pedri - Griezmann, Braithwaite. Entraîneur : Koeman.



Eibar (4-2-3-1) : Dmitrović - Pozo, Bigas, Burgos, Soares - Diop, Álvarez - Kądzior, Expósito, Inui - Kike. Entraîneur : Mendilibar.

Déjà que Barcelone est quasiment devenu une équipe banale avec Messi, alors sans lui…En l'absence de leur, laissé au repos pour soulager sa cheville, les Catalans ont eu énormément de mal à domicile face à Eibar pour le compte de la seizième journée de Liga et n'ont pu récupérer qu'un seul petit point. En première période déjà, malgré une possession de balle assez folle (près de 70 %), les locaux ont ainsi moins tiré au but que leur adversaire (quatre frappes à six, une cadrée à deux). Surtout, ils n'ont pas réussi à trouver la faille : Braithwaite a foiré un penalty obtenu par Araújo, puis son but a été annulé pour une position d'hors-jeu.Dans le second acte, Koeman a donc fait directement rentrer Dembélé pour brusquer les choses. Sauf que si le Français a immédiatement provoqué et s'est montré décisif en trompant Dmitrović sur un centre de Firpo, les visiteurs étaient devant au score : à l'heure de jeu, Kike a profité d'une erreur d'Araújo pour ouvrir le score. Sans compter que Coutinho s'est blessé.Et voilà le Barça à dix points du leader, avec un match supplémentaire disputé…