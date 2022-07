Ousmane Dembélé, accord et à raison

Ousmane Dembélé a beau faire parler de lui pour avoir déjà manqué à ses responsabilités en se pointant en retard à l’entraînement, fréquenter l’infirmerie de trop longues semaines ou encore balader le Barça avec son agent dans des négociations à rebondissements. Mais le Français a su mettre un peu d’eau dans son vin pour prolonger l’aventure avec le club catalan. Le feuilleton chronophage de l’été a enfin pris fin et cette fois-ci, c’est certain : le meilleur reste à venir.

Braquage à l’espagnol

Dembélé 2.0

Par Matthieu Darbas

Sans sourciller, le directeur général du Barça Mateu Alemany monte au créneau le 20 janvier dernier et clarifie la position du club catalan dans le dossier de la prolongation d’Ousmane Dembélé. Celui qu’il considèresera même absent du déplacement à Bilbao pour la Coupe du Roi le week-end suivant. À quelques jours de la fin du mercato hivernal, tout laissait donc croire que le feu follet français quitterait le nid cette saison. L'été a laissé place à une autre réalité : Dembélé a prolongé son bail jusqu’en 2024 avec le Barça après une fin d’exercice séduisante. Et quand le garnement met tout le monde d’accord en six mois, jusqu’à accepter de baisser son salaire, tous les feux ne peuvent que passer au vert.Sur le papier, Ousmane Dembélé aurait accepté de renouveler l’aventure avec l’écurie catalane pour le même salaire. Soit près de dix millions d’euros par an. Une affaire pour le Barça au regard des potentielles nombreuses sollicitations d’autres clubs et la situation contractuelle du joueur, sans aucun doute en position de force pour négocier. Mais dans le fond, l’opération est encore plus belle. Toujours dans l’optique d'assainir une grille salariale déroutante, les dirigeantsauraient convaincu le champion du monde de devoir faire avec de nombreuses variables. Ainsi, Dembélé devra cocher toutes les cases chaque mois s’il souhaite toucher l’intégralité de ses indemnités. Au regard du passif de l’ancien Rennais, il ne serait pas étonnant que le FC Barcelone ait tiré les ficelles de l'assiduité, ou encore des blessures, en plus des résultats et des performances individuelles.Un contrat qui limite les prises de risque et qui permet aussi aux deux parties d’y trouver leur compte. Si certains peuvent penser que le duo Alemany-Laporta a profité des circonstances, comme du changement de directeur sportif au Paris Saint-Germain ou encore de la vente de Chelsea à la suite de la situation géopolitique, pour imposer leurs conditions, l'affaire a quand même été rondement menée. De son côté, l’attaquant de 25 ans trouvera sûrement en ce dénouement une motivation supplémentaire pour surfer sur ces six bons derniers mois sous la houlette de Xavi. Il peut aussi profiter de ce court engagement pour s’aventurer ailleurs dès l’été prochain, ou même libre dans deux ans, si jamais cette nouvelle implication ne portait pas ses fruits. Les rumeurs autour d’une possible baisse de salaire de 40% avancées par la grande majorité des médias espagnols seraient donc définitivement à écarter. Difficile d’imaginer un tel dénouement il y a quelques mois et avant cette deuxième partie de saison concluante. Comme une cure d'humilité bénéfique à tout le monde, les récentes performances de du natif de Vernon ont sûrement penché dans la balance, et reste désormais au numéro 7 de parachever ce contrat gagnant-gagnant par de nouvelles belles copies.Il a beau avoir déjà côtoyé les rangs du club prestigieux de la ville d’Antoni Gaudi depuis cinq saisons, Ousmane Dembélé va forcément vivre cette rentrée des classes différemment. Pas que le Barça, qu’il a quitté fin mai, ait changé mais plutôt que son statut a bien été modifié. Devenu l’élément indispensable à l’équipe de Xavi mi-février, le Français a eu la force mentale pour tirer son épingle du jeu dans un contexte compliqué. Fin techniquement, juste dans le dernier et l’avant-dernier geste et toujours aussi capable de faire la différence par des éclairs de génie, Dembélé a délivré onze passes décisives et marqué un petit but sur les 21 dernières rencontres qui ont suivi la déclaration, ou plutôt, la mise à la porte de Mateu Alemany. Systématiquement défendu par le tacticien espagnol, l’ailier tricolore a réussi à s’imposer sur la droite de la ligne d’attaque barcelonaise aux côtés de Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang par sa personnalité.Si le deal financier est cohérent, le choix sportif est aussi de bon augure. Trouver enfin de la stabilité et de la régularité dans une carrière tronquée par les pépins physiques est sûrement le cocktail parfait qu’il manque à Dembélé. Au sein d’une ligne offensive que Xavi ne conçoit qu’en mouvement, Dembélé est le profil adéquat pour permuter avec ses coéquipiers. Aussi bien en train de frôler le bord de la ligne de touche ou libre dans l’axe, l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund a su exprimer ses qualités dans un système qui lui correspond parfaitement. Son entente avec le buteur gabonais a déjà fait des dégâts jusqu’à mettre à mal la défense du Real Madrid (0-4), en mars dernier. Face à Séville (1-0) quelques semaines plus tard, il s’était même retrouvé juste derrière Aubameyang pour servir le Gabonais sur l’unique but de la rencontre. En privilégiant les longs ballons au jeu court, Xavi a besoin de ce genre de joueur athlétique, rapide, capable de prendre la profondeur et d’éliminer en pleine course. Il serait cependant présomptueux d'estimer que ce renouvellement des vœux entre le club catalan et l'attaquant ne comporte que des avantages. Dans ce mariage de raison, le Barça ferait peut-être une erreur en misant absolument tout sur Dembélé. Le « all-in » n’est pas permis, la preuve avec l'arrivée de Raphinha cette semaine . Mais en fin de compte, ce recrutement ne serait-il pas une motivation supplémentaire pour qu'Ousmane Dembélé ne se décide à tout casser sous la tunique barcelonaise cette saison ? Avec dans son viseur un objectif pas si utopique : la Coupe du monde avec l'équipe de France.