« Sans James Rodríguez, je ne serais peut-être plus en vie »

Propos recueillis par Anna Carreau









Ça va très bien. Mon accident a eu lieu il y a deux mois, j’ai bien repris et je me sens bien physiquement et mentalement. Ma famille est venue me voir cette semaine, et ça m’a donné de la force. Je suis resté au Qatar pour me soigner, parce qu’ici, on est bien entouré. Je suis suivi par Aspetar, qui est un grand centre de rééducation réputé dans le monde. Des médecins anglais et américains se sont occupés de mon cas, ça m'a rassuré.Ça a accéléré il y a une semaine. Il ne fallait vraiment rien faire pendant deux mois, je ne faisais que me reposer et prendre des médicaments. La semaine passée, j’ai fait un test d’efforts, qui s’est très bien passé. Récemment, j’ai fait un gros examen, une sorte d’opération. Ils ont rentré quelque chose dans mon artère qui est monté jusqu’au cœur pour faire travailler le cœur : les battements, comment il tient, s’il est solide... C’était un très gros test pour savoir si je devais avoir un pacemaker. Tout s’est bien passé, et je ne vais peut-être pas en avoir besoin. Je vais pouvoir commencer la rééducation cardiaque prochainement.Je ne me souviens de rien... Un jour avant le match, et un jour après, je n’ai plus aucun souvenir. J'ai dû aller à la pêche aux infos auprès de mes coéquipiers pour savoir comment j’étais avant le match. Ils m’ont raconté que j’étais KO, que je leur avais dit que je me sentais fatigué, que j’avais mal à la tête... Mais moi, je ne me souviens plus de rien. Ça m’arrive souvent d’avoir mal au crâne avant les matchs, peut-être que c’est à cause du stress, mais là j’avais des suées. Avant les matchs, je prends souvent de l'aspirine et on m’a dit que, ça aussi, ça a pu me sauver.J’ai vu les images ensuite, et elles m’ont vraiment marqué. C’est grâce à ça que j’ai compris ce qui s’était passé. James a fait le premier geste, un réflexe qui a pu me sauver d’après les médecins, et me permettre de n’avoir aucune séquelle. Dans la seconde où je suis tombé, il a couru et dégagé la trachée pour que je puisse respirer le temps que les médecins arrivent, une quinzaine de secondes après. Ce qui m’a vraiment sauvé, c’est qu’ils ont eu les bons gestes au bon moment. Moi-même ayant déjà fait la formation de secouriste, si j’avais été confronté à cette situation, peut-être que j’aurais mis la personne sur le côté... Lui a vraiment eu le bon réflexe pour que mon cerveau continue d’être oxygéné. Mon cœur ne s’est pas arrêté de fonctionner, il palpitait, mais il ne servait à rien. Il n’envoyait pas d’oxygène, de sang, il pompait pour rien. Au moment où ils ont branché le défibrillateur, la machine a mis un coup de jus, et directement mon cœur a redémarré. J’ai eu de la chance. Quand j’ai quitté le terrain, j’étais déjà réanimé, mais j’étais shooté parce qu’il m’avait donné des médicaments. Avant d’aller dans l’ambulance, j’étais déjà revenu à moi. J’étais sauvé.J’ai eu un trou noir. Les jours suivant mon réveil, j’ai eu des sortes de cauchemars du moment où ils ont mis le coup d’électricité pour me réveiller, mais c’est tout. Je n’ai pas eu de traumatismes. On m’avait dit que ça pouvait venir ensuite, mais pour l’instant rien du tout.Le jour même, j’étais sous morphine, donc j’avais tout oublié. C’est le lendemain lorsque ma femme m’a rendu mon téléphone - parce que c’est elle qui a donné des nouvelles rassurantes via Instagram - que j’ai compris. J’ai eu des millions de messages partout... Ma femme était dans un état de choc aussi. C’était vague lors des deux jours suivants. J’ai même répondu à des gens par messages, mais je ne m’en souvenais même plus. Une semaine après, je regardais mon téléphone et je me disais :Je ne leur ai pas vraiment dit. Je leur ai seulement dit que j’étais positif à la Covidet que c’était pour ça que je devais rester à l’hôpital. Je ne voulais pas les choquer. Je leur disais en visio :Je suis resté un peu plus d’un mois à l’hôpital, et c’était compliqué parce que les dix premiers jours, j’étais en quarantaine et je ne pouvais voir personne. Après ça, ma femme pouvait venir me voir, mais pas mes enfants. J’étais même pas branché ni quoi que ce soit. Ils surveillaient simplement mon rythme cardiaque, l’oxygène, ils me faisaient des prises de sang, etc.Aucune, zéro alerte. Ma famille n’a pas d’antécédents. On est vraiment très contrôlés en tant que footballeur professionnel, on fait les tests chaque année... C’est la première fois que je tombe malade comme ça avant un match et, arrivé à l’hôpital, ils m’ont fait un test PCR qui était positif. Donc ça a dû sûrement jouer, même si je suis vacciné. J’ai joué positif, peut-être que je l’étais déjà la veille, je ne sais pas. On m’a dit que ça n’avait aucun lien avec mon arrêt cardiaque. Ça aurait été plus rassurant de me dire qu’il y avait un lien, mais par rapport à ce que les médecins savent, ils estiment qu’il n’y a pas de rapport.Oui, c'est ce que je me suis dit au début. Maintenant, avec ce qui m'est arrivé, c’est sûr que les prochaines seront vraiment poussées. Les derniers examens sont vraiment rassurants, et aujourd’hui je prends ça comme un accident, une blessure comme une autre. Ça ne devrait pas se reproduire.Quel sport fait autant d’examens que le football ? On est vraiment contrôlé. On a des examens poussés sur chaque partie du corps, donc si malgré tout, ça arrive, tu ne peux pas faire grand-chose. C’est compliqué de refaire des tests en milieu de saison.Rien ne dit que je serai de retour sur les terrains dans sept mois, mais ça me donne confiance. Il a eu un accident plus grave que moi, et il a tout de même pu reprendre quelques mois après. Ça me rassure. Moi, je suis croyant et je sais que ce qui est arrivé devait arriver, parce que c’est Dieu qui décide.Pendant un mois, j’étais juste en récupération et le mois suivant, on m’a dit de profiter de la vie, de me changer les idées... Ici au Qatar, on est dans un bon cadre avec de belles températures, donc j’ai pu profiter. Maintenant, je pense à la reprise. J’ai envie de rejouer, je n’arrive plus à rester comme ça là, à ne rien faire. J’attends l’avis des médecins. Je sais que la reprise sera progressive et qu’il faudra être patient...Après mon accident, beaucoup ont été touchés psychologiquement. Quand ils avaient une petite douleur au niveau du thorax, ils allaient tout de suite voir le médecin.Je ne sais pas si ça a été fait, mais toute l’équipe aurait dû être suivie par un psychologue. Quand tu vois un ami qui tombe sur le terrain, tu te poses des questions :J’en ai discuté avec certains d'entre eux et ils me disent qu’au moindre truc, ils ont peur. Même dans l’équipe d’Al Rayyan en face, ils sont tous partis faire des contrôles du cœur. Aujourd’hui, mes coéquipiers cherchent surtout à m’aider, ils me demandent si j’ai besoin de quelque chose, ils veulent me voir... On va dire que comme j’ai été une « bonne personne » , ils prennent de mes nouvelles.Carrément !Au début, je n’avais pas le droit de porter des choses lourdes, donc ils voulaient toujours tout faire à ma place. Même encore aujourd’hui, ils me disent :Alors que moi, je me sens bien : laissez-moi bouger ! Quand tu te sens bien dans ta peau, tu as envie d’accélérer. J’ai besoin de gens qui me retiennent sinon, à cette heure-ci, je serais déjà en train de courir.Pour l’instant, on m’a juste dit d’arrêter le café, les boissons énergisantes, toutes ces choses-là. Pour le reste, je suis professionnel, donc je fais attention à ce que je mange. On m’a donné des médicaments précis à prendre, et j’ai aucune envie d’en prendre d’autres. J’en ai marre déjà ! Sinon, j’ai acheté une Apple Watch pour surveiller mes pulsations et vérifier si je suis bien dans les baromètres qu’on m’a fixés. Je ne fais pas de la pub, hein !Je suis en fin de contrat en juin, et j’ai une bonne relation avec Al Wakrah. Le club me paie jusqu’à la fin de saison, c’était un geste sympa de leur part après mon accident. Ça me facilite la vie avec ma famille. On peut patienter plus facilement et envisager la suite plus sereinement. Ils m’ont dit aussi que quand je vais reprendre, si je veux venir m’entraîner, je pourrais aller avec eux. Après, tout dépend de comment je vais réussir à revenir... Je ne peux pas m’avancer, tout va dépendre de mon état de santé. J’espère que je vais reprendre d’ici la prochaine saison ! Ça fera sept mois, comme Eriksen, donc on est dans le bon timing !Au début, oui. Je savais que ça serait compliqué de revenir. J’ai déjà anticipé ce que je voulais faire après, mais je ne m’attendais pas à ce que ça arrive de façon si brutale. Ma famille a un peu peur que je reprenne, et c’est normal. Mais ils me disent que c’est moi qui décide, que j’ai mon destin entre mes mains.En début de saison, le médecin du club nous avait fait une formation aux premiers secours. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais ça a servi ! Je me dis que si je n’avais pas été sur un terrain - par exemple, à faire du sport seul chez moi -, peut-être que je serais mort aujourd’hui. C’est vraiment important de faire un rappel de ces gestes tous les ans, peut-être même tous les six mois, et pour tout le monde. Pas seulement dans le football. Peut-être qu’un jour un membre de ta famille va tomber chez toi, donc c’est vraiment important d’apprendre les gestes de premiers secours. Ça peut sauver des vies ! Il n’y a pas d’âge, même un tout petit peut sauver une vie. Plus tôt on apprend, mieux c’est. Pour l’instant, je n’en ai pas encore parlé à ma fille, mais on fait des petits jeux sur les poupées pour l’initier à ça. Le but, c’est de savoir quoi faire le temps que l’ambulance vienne, et peut-être que ces secondes pourront lui sauver la vie ou empêcher que la personne ait des séquelles. Moi c’est la chance que j’ai eue, et peut-être que sans ce petit geste de James pour oxygéner mon cerveau, je ne serais pas ici aujourd’hui. C’est la preuve qu’un petit geste peut sauver une vie.