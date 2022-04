Oumar effraie

Avant de recevoir Le Havre, ce samedi (19h), l’AC Ajaccio reste accroché à sa deuxième place grâce à son arrière-garde, de loin la meilleure de Ligue 2 (17 buts encaissés en 35 matchs). Les Corses ont érigé la défense de leur territoire en art, et Oumar Gonzalez en est le porte-étendard. Le Camerounais au physique imposant réalise une saison XXL et tape sur les nerfs des attaquants qu’il croise sur sa route. Portrait d’un amoureux des duels rugueux, qui a Giorgio Chiellini comme modèle.

#ACAFCSM était particulier pour moi, bravo à l'ACA pour les 3pts2 buts HJ sur des situations limites, impossible d'en vouloir aux arbitres sur ce point.⁰Cela dit, on a vu des comportements inadmissibles sur le terrain, à la vue de tous et restés impunis. On fait quoi @LFPfr ? pic.twitter.com/7Pcpg1j6yG — Aldo Kalulu (@KaluluAldo) September 12, 2021

« On a immédiatement décelé un gros potentiel en lui. Sa technique était un peu rustre, c’est vrai, mais ses qualités athlétiques étaient énormes. »

Gros potentiel, nounours et transformation

« Ce n’est pas une "pute" comme Sergio Ramos. Oumar est méchant, oui, mais parce que c’est un mort de faim. »

Des coups d’épaule qui énervent

« Son duel, il le joue à 300%, donc s’il doit monter sur l’attaquant, il montera sur l’attaquant. »

« Il symbolise cet état d’esprit corse »

« C’est le profil idéal pour Ajaccio ! En Corse, il y a la culture de bien défendre, de se transcender pour son équipe. »

Pour voir des records tomber en cette fin de saison, pas besoin de chercher bien loin : c’est la Ligue 2 qu’il faut regarder. On peut évidemment parler de Toulouse, assuré de monter depuis lundi dernier , qui a d’ores et déjà pulvérisé le plus haut total de buts marqués depuis l’instauration de la poule unique (80 à trois journées de la fin, contre 75 pour Nîmes il y a quatre ans) et dont le maître à jouer, Branco van den Boomen, peut établir une nouvelle marque historique en ce qui concerne le nombre de passes décisives (20 pour le moment, soit autant que Zinedine Ferhat en 2017-2018). Dans un tout autre registre, l’AC Ajaccio a, lui aussi, un record fou dans le viseur. Avec seulement 17 buts encaissés - et 22 clean sheets ! - depuis le début de l’exercice, le club corse a de réelles chances de faire mieux que Metz (2006-2007) et le Paris FC (2018-2019), qui avaient alors concédé 22 pions. Une solidité défensive à toute épreuve, voilà l’atout majeur des hommes d’Olivier Pantaloni, qui occupent la très enviable deuxième place du classement avant de recevoir Le Havre ce samedi (19h), pour une affiche qui s’annonce encore une fois électrique. Et si l’arrière-garde ajaccienne est plus difficile à percer qu’un mur en béton armé, c’est en partie grâce à Oumar Gonzalez.Lorsqu’il débarque dans la ville natale de Napoléon Bonaparte, en juillet 2021, le défenseur de 23 ans est accompagné de jolies promesses, notamment entraperçues au cours de ses deux années à Chambly. Il ne tarde pas à les confirmer, devenant très vite un membre inamovible de la charnière corse et se permettant même le luxe de planter trois buts au cours des cinq premières journées. Mais c’est un autre élément qui lui confère le statut d’ennemi public n°1 des autres formations de Ligue 2, à savoir sa faculté à faire disjoncter les attaquants adverses. En l’espace de quelques semaines, le Parisien Gaëtan Laura et le Caennais Alexandre Mendy reçoivent un carton rouge après un accrochage avec le Camerounais, qui en fait aussi voir de toutes les couleurs au Sochalien Aldo Kalulu. Après le match, le Lionceau publie d’ailleurs un tweet pour se plaindre du traitement de faveur qu’il vient de subir, montage vidéo à l’appui. En janvier, l'ACA monte même au créneau et se fend d'un communiqué salé à l'encontre de la commission de discipline de la LFP , qui a suspendu son protégé après une embrouille avec le Grenoblois Manuel Pérez. Mais, bon sang, pourquoi le roc Gonzalez est-il si infernal pour ses adversaires et si important pour son club ?Afin d’y voir plus clair, rien ne vaut un rapide retour en arrière. Passé par des clubs de quartier marseillais pendant ses jeunes années (US Baille, Air Bel), le natif de Douala intègre le centre de formation du FC Metz en 2013 et fait partie de l’effectif professionnel en 2015., précise pourtant Philippe Hinschberger, nommé entraîneur des Mosellans en décembre 2015.C’est à Épinal, où il est prêté la saison suivante, qu’Oumar lance véritablement sa carrière. Alors coach de la formation vosgienne, qui évolue en National, Xavier Collin se souvientPour exploiter au mieux ce potentiel, justement, celui qui était jusque-là considéré comme une sentinelle recule d’un cran et prend place en défense centrale. Un poste que Gonzalez occupe ensuite dans les différentes équipes l’accueillant en prêt (Villefranche, Rodez) et bien sûr à Chambly, qu’il rejoint en 2019., admet Thibault Jaques, son binôme dans la charnière chamblysienne.Oumar Gonzalez, c’est donc d’abord une carrure qui en impose, avec son mètre 86 tout en muscles et ses longs bras prompts à encercler les joueurs adverses. Inutile de dire qu’il ne passe pas inaperçu sur une pelouse. Sous cette carapace de gros dur se cache cependant un cœur tendre, si l’on en croit ceux qui l’ont côtoyé., assure Thibault Jaques., ajoute Adrien Pagerie, qui a connu le robuste défenseur à Villefranche-Beaujolais., abonde Xavier Collin, qui le décrit aussi commeVoilà pour l'Oumar du quotidien. Mais dès que l’heure du coup d’envoi est proche et qu’il faut chausser les crampons, unes’opère, avoue Thibault Jaques., synthétise Adrien Pagerie dans un sourire.Pour imager cette métamorphose, le latéral caladois a une action qui lui revient en tête :Le duel, voilà ce qui transcende le Corse d’adoption.lance Pagerie.Thibault Jaques, pour sa part, se remémore un match dans le match avec Bevic Moussiti-Oko la saison dernière à... Ajaccio :Le plaisir coupable du numéro 25 de l’ACA serait donc d’envoyer valser les attaquants adverses. Au point de voir en lui un joueur méchant ?, répond sans hésiter Adrien Pagerie.Et l’agressivité d’Oumar Gonzalez en agace plus d’un. Ce dont peut témoigner sans difficulté Thibault Jaques, qui a vu des avants-centres disjoncter à force de se coltiner cet encombrant garde du corps :Et d’ajouter que, note Philippe Hinschberger, qui l’a croisé à plusieurs reprises en L2 ces dernières saisons, sur le banc de Grenoble ou d'Amiens.En février 2020, le Castelroussin Alexis Gonçalves ne tient que 17 minutes face au marquage de l’ancien Spinalien. Il est ensuite prié par l’arbitre d’aller se doucher, après deux coups de coude assénés à son vis-à-vis., avouait alors le défenseur camerounais dans le. Mi-avril, il révélait à France 3 Corse avoir Giorgio Chiellini pour idole. Cette adoration des malicieux Italiens ferait-elle de lui un joueur vicieux, qui provoque l'adversaire avant de se tordre de douleur au moindre petit contact ?, avoue le numéro 9 palois Romain Armand, qui l'a affronté à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Xavier Collin ne dira pas le contraire :Cette saison, Gonzalez a certes récolté la bagatelle de neuf cartons jaunes, ce qui illustre bien son agressivité. Il n’a néanmoins toujours pas été expulsé, preuve de sa capacité à garder son sang-froid.La Corse, ses plages de sable fin, ses figatelli et son appétence pour la combativité. Romain Armand connaît tout cela. Il a passé deux saisons à Ajaccio, au Gazélec (2017-2019). Pour lui, aucun doute, le grand Oumar et les insulaires se sont bien trouvés :Le stade François-Coty, Xavier Collin y a joué pendant six ans. Lui non plus n’avait aucun doute sur la compatibilité du Camerounais avec le projet acéiste., révèle-t-il.Avec Oumar Gonzalez, les Corses peuvent se rassurer : la défense de l’Île de Beauté est assurée.