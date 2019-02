Ouïghours toujours

Arrêté courant 2018 par le gouvernement chinois, le footballeur d'origine ouïghoure Erfan Hezim a été incarcéré de longs mois dans les camps de rééducation politique que la République populaire a construit à destination de cette minorité ethnique du nord-ouest de la Chine. Avant d’être supposément relâché en début d'année. L'occasion d'évoquer l'importance symbolique que le football a pu prendre pour les Ouïghours, cette communauté musulmane de la région périphérique du Xinjiang, notamment afin de combattre l'assimilation culturelle chinoise.



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

