« Oui, j'ai envie de revenir en France »

Ce jeudi, Jirès Kembo Ekoko fête ses 31 ans. Et l'actuel joueur de Bursaspor aura peut-être bientôt quelque chose d'autre à célébrer. En fin de contrat avec son club en juin et actuellement en stage à Antalya, l'ancien Rennais verrait en effet d'un bon œil un retour en Ligue 1. Ça tombe bien : les sollicitations d'équipes françaises ne manquent visiblement pas, et l'attaquant se dit au top de sa forme.

Propos recueillis par Florian Cadu

Merci ! Bah la santé, rien de plus. Le reste viendra naturellement.Ah, mais je ne suis pas en vacances là, je suis en stage à Antalya !On se prépare.En fait, ça me fait bizarre à chaque fois qu'on me dit que j'ai 31 ans. Je ne me suis rendu compte de rien. Ça va tellement vite, j'ai l'impression que j'ai signé mon premier contrat professionnel hier... Finalement non, ça fait quinze ans !C'est ça qui est paradoxal : j'ai l'impression de rajeunir.Je me sens beaucoup mieux dans mon corps. À 25 ans, je rentrais complètement cuit d'un match. Là, plus du tout. Je me sens hyper frais, en pleine possession de mes moyens. Tu connais la série? Voilà, j'ai la sensation de sortir d'un frigo, totalement neuf !Mais c'est parce que je me connais beaucoup mieux.Déjà, c'était un challenge pour moi de venir en Turquie . On a bien réfléchi avec mon petit frère, avec mes parents, avec mon agent, avec tout le monde... Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Mais c'est comme aux Émirats arabes unis : j'ai toujours dit que je n'y allais pas pour m'enterrer. Évidemment, je suis parti aux Émirats pour le côté financier aussi, mais ce n'était pas un choix de vie. C'était professionnel. Donc ouais, revenir plus près, en Turquie, était un vrai challenge vu que le championnat a beaucoup changé et s'est beaucoup amélioré.Et on peut dire que ça m'a réussi puisque la saison dernière à la même époque, je faisais partie des meilleurs joueurs du pays. Beaucoup de clubs ont d'ailleurs souhaité me recruter, mais Bursaspor et l'entraîneur ont insisté pour que je reste.Oui, en compagnie de tout le staff breton. Ça a été une chance, car je me considère aussi breton après toutes ces années passées à Rennes . J'ai pris énormément de plaisir. Cette saison, c'est un peu différent. Les choses ont changé, Paul Le Guen est parti, je joue moins, la Turquie est un peu en crise...Ah, quand je regarde la Ligue 1... Oui, j'ai envie de retourner en France . Par rapport à mon époque, le championnat français a complètement évolué. Les équipes sont davantage portées vers l'offensive, ce qui me plaît. Et puis, je parle avec des joueurs comme Yann M'Vila ou mon petit frèrequi me confirment cette tendance.» , non. Ceux qui m'ont vu jouer savent ce que je vaux. D'ailleurs, on me suit encore puisque j'ai déjà été sollicité. Avoir des touches, c'est assez flatteur. Mais «» , non. Je suis juste réellement motivé à l'idée de revenir, comme ceux qui sont partis puis revenus et pour qui ça se passe plutôt bien. En plus, il y a Kylian, donc j'ai forcément envie de me mesurer à lui. Il y a également l'aspect familial : je viens d'avoir une troisième princesse, mes enfants vivent entre la Turquie et la France ... C'est un tout.Il est encore un peu tôt pour le dire !Très bonne question... Mais moi, je n'aime pas avoir de regret. Je ne suis pas de ceux qui vont regarder derrière pour me plaindre ensuite. D'autant que j'ai franchement vécu de bons moments à Rennes , et pas seulement dans le cadre du foot. Maintenant oui, on peut toujours mieux faire.Ah ah, bien joué la référence à Rennes , bien tenté ! Plus sérieusement, je suis français, et il n'y a pas un endroit ailleurs sur Terre où je me sens mieux qu'en France Après ces belles expériences aux Émirats arabes unis ou en Turquie , ce serait bien. Il ne faut pas oublier que quand j'ai quitté Rennes , j'ai dit : «» Et les gens qui me connaissent et qui m'ont suivi savaient que je suis parti avec un nutritionniste et un éducateur physique qui m'entouraient au quotidien.C'est juste un constat. Les gens ne se rendent pas compte et croient que c'est facile d'arriver au Moyen-Orient, que tout va bien se passer... Résultat : je suis l'un des seuls à être resté si longtemps aux Émirats arabes unis. Je dois même faire partie des records. Ça prouve que je suis parti pour le travail, pas pour glander.Sans prétention, ça fait effectivement partie de mes qualités.J'arrive à m'adapter assez facilement à l'environnement que je découvre, je ne suis pas quelqu'un de difficile. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Me disputer avec un coach par exemple, ce n'est pas dans mon éducation. C'est sûrement ce qui m'a permis de rester longtemps dans les clubs que j'ai côtoyés.Ta qualité principale qui a été louée durant tant d'années aux Émirats, c'est vraiment ton caractère et ta façon d'être dans le vestiaireMais c'était pareil à Rennes ! Ma mère pourrait en témoigner, plusieurs personnes étaient en larmes quand je suis parti...Il ne serait pas compliqué, non ! Je privilégierais la France