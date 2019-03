Oudin délivre Reims

22

Reims (4-2-3-1) : Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Baba - Romao, Chavalerin - Oudin, Dingome (Kamara, 79e), Zeneli (Doumbia, 73e) - Dia (Chavarría, 65e). Entraîneur : David Guion.



Nantes (4-3-3) : Dupé - Fabio (Kwateng, 46e), Diego Carlos, Pallois, Traoré - Girotto - Boschilia, Touré (Mance, 83e), Rongier, Lima (Limbombe, 69e) - Coulibaly. Entraîneur : Vahid Halilhodžić.

Nom : Oudin. Prénom : Rémine.Le Stade de Reims a fait respecter la hiérarchie ce dimanche face à Nantes . Vainqueur par le plus petit des écarts grâce à une frappe dantesque de Rémi Oudin , les hommes de David Guion rejoignent Saint-Étienne à la sixième place et sont invaincus à domicile depuis le 5 décembre. Les Canaris, eux, ne décollent pas et restent quinzièmes.Les visiteurs opèrent pourtant une solide résistance en première mi-temps en parvenant à avorter des occasions signées Engels, Dia et Baba, omniprésents. Pallois croit même pouvoir faire la différence peut après la demi-heure de jeu, mais sa frappe frôle le montant droit de Mendy.Il faut attendre le retour des vestiaires pour voir Reims véritablement monter en puissance. À l’heure de jeu, Rémi Oudin est idéalement servi par Baba et déclenche une frappe sèche qui vient nettoyer la lucarne de Dupé. Neuvième pion de la saison pour le Rémois et Trafalgar pour les Nantais qui terminent la rencontre à dix après l’exclusion de Girotto en toute fin de rencontre.Le tout sans supporters en parcage, histoire de passer un dimanche vraiment pourri.