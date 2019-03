Où t'es, Depay ?

Auteur d'une grosse année 2018 remplie d'actions décisives et de punchlines, Memphis Depay se fait plus discret depuis début 2019 sur le terrain (seulement deux buts inscrits toutes compétitions confondues). Un problème pour l'Olympique lyonnais, qui a besoin de son talent pour bien terminer la saison.

Deux buts et une passe décisive en douze matchs

Parler, puis accélérer

Par Florian Cadu

Il faut reconnaître que les observateurs du foot (médias, spectateurs, supporters...) sont fatigants. Quand Memphis Depay ouvre la bouche pour dire ce qu'il pense, il se fait cracher dessus. Quand il reste silencieux, tout le monde cherche une explication à ce mutisme. Quand il montre l'étendue de son talent balle au pied, certains se demandent s'il n'est pas sous-estimé. Quand il se cache au contraire sous les brins d'herbe, beaucoup considèrent qu'il est sur-estimé. Oui, c'est aussi ça le football : des mecs chiants qui le regardent, et qui font d'une vérité du moment le mensonge du lendemain.Avec le joueur de l'Olympique lyonnais, c'est d'ailleurs très facile. Le bonhomme est ce qu'on appelle un « bon client » : tout ce qu'il réalise, il le fait à l'extrême. Lorsqu'il décide d'opter pour l'esthétisme, c'est magnifique. Lorsqu'il opte pour le laisser-aller, c'est d'une frustration sans nom. Lorsqu'il dégaine face aux journalistes, ces derniers ont de quoi agiter leurs plumes pour la semaine. Lorsqu'il fait grève de parole, il ne donne plus rien à manger à la presse.Pour le moment, l'année 2019 de Depay donne sa préférence à une situation paradoxale. À savoir un garçon qui aime jouer de son arrogance avec les micros en se montrant disponible pour des interviews (comme il l'avait fait pour claquer un petit morceau de rap en novembre ), et qui se rend en même temps invisible sur les terrains. Pas de bol pour Lyon , qui aimerait sans doute que ce soit l'inverse.Car si 2018 a représenté un bon cru pour le Rhodanien (18 buts inscrits), ce n'est pas le cas pour sa petite sœur. Depuis que les bouchons de champagne ont sauté en même temps que le compte à rebours des dix secondes était hurlé en chœur, le Néerlandais n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux malheureuses reprises : le 3 mars pour l'ouverture du score contre Toulouse (victoire 5-1), et le 27 février pour la dernière réalisation en quarts de finale de Coupe de France contre Caen (3-1) alors que le score était déjà en faveur des Olympiens. Niveau passe décisive ? Une seule. Maigre, comme bilan statistique.Au-delà des chiffres, le Hollandais de 25 ans n'a pas apporté ce que le club attendait de lui d'un point de vue sportif ni ce que ses propos pouvaient laisser espérer – soit des performances dignes des plus grandes équipes du monde . Que ce soit lors de la double confrontation contre Barcelone, en Ligue 1 à Monaco , contre Guingamp , à Nice ou à Toulouse, l'ancien de Manchester United a une nouvelle fois démontré qu'il était l'un des meilleurs... sur le plan de l'irrégularité. Dans le même laps de temps, Lyon a perdu des points et mis en danger sa place sur le podium convoitée par Marseille S'il n'est évidemment pas le seul coupable dans les résultats parfois décevants de l'OL, Memphis a sa part de responsabilité et ses potes apprécieraient qu'il remette la clé dans le contact de son bolide pour accélérer son rythme. Et ce, dès ce dimanche contre Montpellier . Sur la question, Bruno Génésio préfère de son côté penser que la vitesse supérieure est déjà enclenchée depuis Caen . «, a estimé l'entraîneur face à la presse, qui a cependant dû exiger un entretien en tête-à-tête avec son attaquant pour le remettre dans le bain.» Pour l'instant, le principal intéressé n'a en tout cas pas montré qu'il méritait davantage qu'une troisième place de championnat français en 2019.