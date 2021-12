Où est passé Adama Traoré ?

Porté disparu balle au pied depuis bientôt deux ans, Adama Traoré est désormais plus célèbre pour s’enduire d’huile pour bébé que pour ses exploits sur un terrain. La faute à quelques pépins physiques, un esprit en doute et au départ d’un être cher.

Super NES

Stylo, huile bébé et sous-marin

« Le staff a eu une idée très intelligente, parce qu’ils savaient que j’avais des problèmes avec mon épaule. Ils ont dit qu’on devait essayer de me mettre de l’huile pour bébé. Les adversaires me prenaient le bras, mais n’arrêtaient pas de glisser »

Emile Gillet

Ces mots, tirés de Pep Guardiola, ne sont pas destinés à Fabio Quartararo. Mais bien à Adama Traoré, l'homme qui lui a soudainement donné envie de boire de l’eau sur son banc le 27 décembre 2019. À lui tout seul ou presque, il avait renversé l’avance de deux buts de Manchester City pour faire triompher Wolverhampton à domicile. D’abord avec une frappe de loin imparable, puis en récupérant la balle dans les pieds de Benjamin Mendy à l’aide d’un coup de physique mémorable pour offrir un centre décisif sous les yeux du Français sur les fesses.En 90 minutes, il avait ainsi réussi trois passes clés, remporté treize de ses dix-huit duels et régalé avec dix dribbles réussis. Deux ans après, l’ailier supersonique qui avait réussi une saison à douze passes décisives est fantomatique. À côté de trois buts et autant de galettes au début 2021, il n’a pas encore été décisif une seule fois cette saison. Une absence remarquée, qu'il faut creuser pour comprendre.C'est qu'Adama Traoré fait partie de la caste de joueurs qui ont besoin d’un coach sur lequel s’épauler., lâchait-il par exemple au Telegraph , au sujet de l’ancien entraîneur des. Sous sa houlette, l’ailier était en effet en plein kiff. Cajolé humainement au quotidien par un entraîneur marchant également à l’affect, il s'était greffé à son puzzle tactique. Avec lui, le jeu de transition ultra rapide du Portugais avait pris sens. Incontrôlable sur son côté droit, Traoré surprenait des défenses qui ne le connaissaient pas encore et faisait beaucoup de mal. Oui, mais voilà : au bout d’un an à déposer tout le monde sur trois appuis, les adversaires se sont ajustés. Et là où les très grands joueurs arrivent continuellement à créer le danger malgré la nasse adverse, lui s’est cogné la tête dans un plafond de verre.Malgré la confiance de NES, son temps de jeu a donc doucement commencé à s’étioler à mesure que des concurrents à son poste étaient recrutés (Daniel Podence, Hee-Chan Hwang, Francisco Trincão). Et tout s’est littéralement écroulé quand son technicien s'est envolé en direction de Tottenham, cet été. Nommé à sa place, Bruno Lage attend davantage de variété dans le jeu de l’Espagnol :Problème : Adama Traoré est un joueur d’espace, qui fait mal lorsqu’il peut percuter en étant excentré. Tout l’opposé de ce qu’on lui demande. Alors forcément, ça coince.Clairement, la confiance du bonhomme est fragilisée. En réalité, sa tête était même embrumée depuis un bail. À l’hiver 2020, et alors que plusieurs cadres de l’effectif avaient signé leur prolongation, la reconduction du crack de 25 ans s’était éternisée. Selon lui, l’offre n’était pas assez significative. En cause ? Un apport important et un statut en évolution, fort de huit matches avec la. Mais les,pensant s’entendre avec lui sur un accord de principe, ont rebouché le stylo et la situation est entrée dans une impasse. En fin de contrat en 2023, l’ailier se retrouve alors sur le banc et digère mal ce qui est selon lui une décision politique. Tout faux, au vu des justifications de Nuno Espírito Santo :Voilà un autre pépin : Adama Traoré est assez souvent assujetti aux blessures. Notamment aux épaules, pas top pour un joueur dont la qualité principale est la vitesse., sourait-il au. Depuis, tout va mieux à ce niveau-là pour celui qui s’était auparavant disloqué l’épaule gauche quatre fois entre juillet 2018 et mars 2020. De quoi rêver plus grand, sans doute même trop grand.avouait-il à La Sexta . Avant le Real, c’est à Tottenham qu’il avait une touche cet été où le piston de NES n’a pas suffi. S’il jouit d’une belle cote en Angleterre, le prix demandé - au moins 30 briques - reste trop élevé selon les acheteurs. Pas si illogique, pour un joueur qui produit moins d’occasions que Romain Saïss cette saison (2,2 contre 1,8 expected goals). Cette méforme a au moins un avantage : les défenses ne se méfient plus autant de lui qu'avant. Arsenal et Manchester United sont prévenus, c’est en avançant en sous-marin qu’Adama est le meilleur.