Où en est l’Angleterre face au racisme ?

Pour les Three Lions, la défaite en finale n’a pas été le plus dur à encaisser après la finale de l’Euro 2021. Ce revers n’était rien à côté de la vague de racisme qui a déferlé sur Sancho, Rashford et Saka après la rencontre. Quinze mois plus tard, où en est-on ?

Un racisme à deux vitesses

Un climat plus apaisé

Ils ont beau rouler à gauche, manger des haricots au petit-déjeuner et aduler une drôle de famille royale, les Anglais ne sont pas si différents de nous. En ce début de Mondial, ils ont les mêmes débats que les Français : stades de la honte, boycott, les politiques doivent-ils s’y rendre..., se marre Eric Albert, correspondant duà Londres depuis dix-neuf ans. Il ajoute :Du classique, quoi. Mais plus personne ne parle du racisme qui plane autour de la sélection, réveillé par la défaite en finale de l’Euro 2021., assure le correspondant français.Juillet 2021 n’est pourtant pas si loin. À l’époque, Marcus Rashford et Bukayo Saka ratent leur tir au but en finale de l’Euro face à l’Italie. Malgré la finale à Wembley,. La déception et la frustration vont laisser place à des torrents d’insultes racistes envers les joueurs noirs des. Dans la soirée, une fresque en l’honneur de Marcus Rashford est vandalisée. Débarrassés des hooligans et ahuris racistes dans leurs stades, les Anglais redécouvrent le racisme provoqué par le ballon rond, qui se complaît dans l’anonymat des réseaux sociaux., rappelle Eric Albert.Et les forces de l’ordre les traquent.Dans les jours qui suivent, alors que Boris Johnson réclame des interdictions de stade, la police arrête onze personnes, après avoir identifié 207 messages comme étant pénalement répréhensibles. Twitter aussi réagit, raconte Daniel Kilvington, enseignant à l'université Leeds Beckett et auteur d'une étude sur le sujet du racisme en ligne dans le foot anglais :Ce qui a permis de lancer des poursuites judiciaires assorties de peines de prison., souffle le chercheur anglais.Héritage de son ancien empire colonial, le cosmopolitisme du Royaume-Uni continue d’irriter certains sujets de Sa Majesté Charles., analyse le professeur britannique, qui craint que le scénario ne se répète en cas de déception :D’autant que les Anglais n’abordent pas ce rendez-vous en confiance, rappelle Daniel Kilvington :Les interrogations sont surtout sportives donc, avec un climat plus apaisé autour des. Car bien avant la finale et la séance de tirs au but fatidique, le contexte était déjà pesant autour des Anglais avant l’Euro. Par leur décision de mettre le genou à terre avant chaque rencontre, en soutien au mouvement Black Lives Matter, les Anglais s’étaient mis une partie du public à dos. Alors Premier ministre, Boris Johnson ne les avait d’ailleurs pas soutenus. Ce qui avait valu à Bojo pas mal de critiques après la compétition, lorsqu'il volait au secours de Saka., avait taclé le défenseur Tyrone Mings. Cette fois, rien de tel. Les polémiques épargnent le vestiaire de la sélection anglaise, qui se concentre sur le Qatar et ses bières trop chères. Jusqu'à la prochaine séance de tirs au but ?

Par Adrien Hémard-Dohain

Tous propos recueillis par AHD.