Oswaldo Vizcarrondo devient l'entraîneur des féminines du FC Nantes

✍??? ??????? ??????????? nommé entraîneur principal. Le FC Nantes annonce ce jour, la nomination d’Oswaldo Vizcarrondo à la tête de l’équipe première de la section féminine, évoluant en D2F. #OnEstNantes — FC Nantes Féminines (@FCN_Feminines) October 24, 2022

JB

C'est ainsi que le FC Nantes a intronisé Oswaldo Vizcarrondo en tant que nouvel entraîneur de l'équipe féminine, à la place de Mathieu Ricoul. Défenseur des Canaris entre 2013 et 2017, le Vénézuélien a débuté sa carrière de coach en tant qu'adjoint d'Eddy Capron à Sautron (redescendu en R1 cette saison), non loin de Nantes, et fait donc son retour dans la cité des ducs de Bretagne.(revenir entraîner à Nantes)[...]C’est maintenant du passé.aura fort à faire aux commandes de la formation de deuxième division, bonne lanterne rouge de son groupe A avec six défaites en autant de parties disputées depuis le début de saison (un seul but marqué), elle qui avait pourtant terminé à la deuxième place en 2021-2022.Une étape de plus avant de prendre en main la