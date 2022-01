Óscar Trejo : « Étienne Didot m'a beaucoup aidé »

Grand artisan de la remontée en Liga d'un Rayo Vallecano dont il est le capitaine, l'ancien Toulousain Óscar Trejo est actuellement sur un petit nuage. Meilleur passeur de Liga avec neuf offrandes, soit deux de plus que Karim Benzema, l'Argentin espère désormais guider les siens jusqu'en Coupe d'Europe en fin de saison. Sans oublier que de ce côté des Pyrénées, il est surtout connu pour ses sucreries offertes sous le maillot du TFC, le maintien fou arraché en 2016 et son éternel sourire.

Propos recueillis par Tom Binet

Je suis très heureux de ce qui est en train de se passer avec cette équipe. D'abord remonter en Liga, puis être dans cette position est quelque chose de très important pour nous. Ça change beaucoup de choses de pouvoir évoluer dans ce championnat, l'un des meilleurs du monde, où n'importe quel joueur a envie de jouer. Ensuite, finir meilleur passeur est un très bel objectif, même si j'espère surtout que l'équipe pourra se battre pour de belles choses.Totalement, oui. J'essaie toujours de chercher comment servir mes coéquipiers dans la meilleure disposition. C'est ce qui me rend heureux sur le terrain, surtout quand il y a une passe qui amène un but. Je suis content pour tout le club, la ville. Aujourd'hui le football est fait de beaucoup de statistiques et de chiffres, où il faudrait toujours faire les choses de manière parfaite, mais c'est impossible.Je dirais juste derrière l'attaquant pour pouvoir participer le plus possible aux offensives. Je me définirais comme un joueur créatif, qui aime être toujours connecté avec les autres joueurs, trouver la bonne passe.C'est super de pouvoir s'entraîner au quotidien à côté d'un joueur comme lui. Quand tu recrutes Radamel Falcao, ça montre que tu as envie de faire de belles choses. On a une très bonne relation, c'est quelqu'un de très simple, humble. Il rend les choses faciles. On apprend à se connaître au fur et à mesure. Pour moi il est unique, n'importe quel ballon qui lui arrive est synonyme de danger.Je faisais la préparation avec le Sporting Gijón et Casanova m'appelle directement pour savoir si je voulais venir jouer en France. Évidemment, pour moi c'était une belle opportunité même si je ne connaissais pas beaucoup le championnat, pour être honnête. Il m'a beaucoup parlé et le défi semblait excitant.Oui, avec ma famille, nous avons aimé cette ville. Au début c'était un peu difficile pendant l'hiver, mais Casanova m'a beaucoup aidé, ainsi qu'Étienne Didot. Il a été un pilier fondamental. Lui et sa famille m'ont beaucoup aidé, que ce soit dans l'aspect footballistique ou personnel. La principale différence en France avec la vie en Espagne ou en Argentine, ce sont les horaires. Ici, tu manges plus tard, les gens restent longtemps dehors à faire plein de choses. Dès qu'on pouvait, on allait chez des amis à Barcelone ou à Saint-Sébastien, on allait visiter, faire un peu de tourisme.Le championnat de France est beaucoup plus physique que la Liga. En Espagne, on pense d'abord au ballon. Ça a changé beaucoup de choses pour moi de jouer en France, c'était une belle aventure.C'était une décision du. Il fallait l'accepter et tout faire pour l'équipe parce que finalement, on a réussi à rester en première division. Je me souviens très bien de mon but contre Troyes, c'était l'avant-dernier match de la saison. Toute ma famille était là dans le stade, c'était un match super important. L'ambiance au Stadium ce jour-là était absolument incroyable.Oui, c'est probablement ma meilleure saison en Ligue 1, avec l'opportunité de jouer à un poste qui me convenait mieux. Retourner en Espagne était une décision personnelle, même si beaucoup de personnes n'ont pas compris mon choix d'aller jouer en deuxième division espagnole. Le football est très important pour moi, mais il y en a d'autres plus importantes encore comme la famille et, à ce moment-là, c'est ce qui a primé.Bien sûr ! Surtout que l'équipe joue vraiment bien. Malheureusement la saison dernière ils ont perdu en barrages, mais j'espère que le club retrouvera rapidement sa place en première division. Ils ont de très bons joueurs et j'aimerais beaucoup revenir un jour voir un match au Stadium, retrouver la ville. Mon fils est né à Toulouse et il me demande tout le temps quand est-ce qu'on va retourner va un voir là-basOui, je parle encore avec plusieurs d'entre eux, notamment Serge Aurier. Ça me fait plaisir parce que maintenant j'ai le droit de leur parler en espagnolJ'étais un peu surpris. Mais c'est un bon mec et Barcelone cherchait un attaquant. Il y avait quatre ou cinq noms sur la table, ils l'ont choisi lui. En Espagne, les gens ont été un peu surpris aussi, mais finalement je crois qu'il les a bien aidés avec ses qualités.Je crois que oui, surtout après quinze ans en Espagne. Aller à Paris est un changement important, un processus qui doit suivre son cours. Mais je crois que la situation va s'améliorer parce que c'est un grand joueur. Surtout avec le Mondial qui arrive à la fin de l'année, il voudra tout faire pour être en grande forme.On a tous des rêves, on ne sait jamais ce qui peut se passer, d'autant que représenter son pays c'est... Je n'ai pas de nouvelles du sélectionneur Scaloni. Je le connais puisqu'on a joué ensemble à Majorque, mais il ne m'a jamais contacté.C'est vrai, j'ai commencé à jouer au foot vers mes dix ans quand mon papa m'a amené au club. Avant ça, je faisais surtout du vélo et un peu de basket avec mes sœurs. Au bout d'un moment je m'en suis lassé, et quand j'ai commencé à jouer au foot, j'y suis resté. Je ne suis plus tant que ça le cyclisme, aujourd'hui. Mais quand je rentre en Argentine, je vais toujours manger quelquesavec mes amis du club dans lequel j'étais. En basket bien sûr, j'aimais beaucoup Nocioni, Ginobili, c'est un sport qui a une place importante en Argentine également.Ça a été un grand changement pour le jeune garçon que j'étais, je me suis retrouvé à vivre tout seul dans une résidence. La première année a été très dure. Ensuite, mon papa a pu venir vivre avec moi et c'était un peu plus simple. Ces années m'ont appris à être responsable, à me débrouiller seul. Je devais étudier aussi à côté, parfois la nuit, passer les examens. Chez moi j'avais ma famille, mes amis, et là c'était totalement différent.Non. Je suis vraiment bien ici avec ma famille. Je vais rester en Espagne jusqu'à la fin de ma carrière.