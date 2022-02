Osasuna ralentit Séville

Osasuna (4-4-2) : Herrera - Ramalho, D.García, Cruz (Garcia, 83e), Sánchez - Martínez (Pérez, 75e), Torró, Moncayola, García (Cote, 66e) - Budimir (K. Garcia, 66e), Ávila (Benito, 75e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.



Séville (4-4-2) : Bono - Montiel (Corona, 6e), Rekik, Diego Carlos, Torres (Papu Gómez, 58e) - Gudelj (Koundé, 58e), Rakitić, Jordan, Acuña - En Nesyri (Mir, 77e), Martial (El Haddadi, 77e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Le meilleur ami du Real Madrid s'appelle Sergio Herrera.Séville avait une occasion en or de revenir à un petit point du leader madrilène, mais le gardien d'Osasuna a décidé d'être le héros des siens ce samedi soir, en sortant un penalty dans les ultimes secondes de la partie. Privés d'Ocampos au dernier moment, l'Argentin s'étant blessé à l'entraînement, les Sévillans ont eu du mal à se mettre en route au stade El Sadar. Ce sont même les locaux qui se montrent les plus entreprenants, à l'image de Moncayola qui allume la première mèche à la demi-heure de jeu, mais Bono, bien vigilant sur la ligne, réalise une parade pour sauver les siens (30). Pour sa première en Espagne, Anthony Martial est plutôt discret et ne parvient pas réellement à être trouvé par ses coéquipiers.Au retour des vestiaires, les hommes de Lopetegui mettent davantage le pied sur le ballon, sans pour autant être plus efficaces. Youssef En Nesyri, de retour de la CAN avec le Maroc, est le plus proche d'ouvrir le score, mais Herrera décide de commencer son show (65). Il faut attendre les tout derniers instants de la partie pour que la rencontre s'emballe un peu. L'arbitre, appelé par ses assistants, décide d'accorder un penalty aux visiteurs à la suite d'un contact entre Koundé et Sánchez. Rakitić prend ses responsabilités, mais Herrera éjecte le tir au but du Croate, avant que l'arbitre ne renvoie les 22 acteurs au vestiaire.Séville reste deuxième au classement, à trois longueurs du Real Madrid. Statu quo également pour Osasuna, toujours douzième de Liga.