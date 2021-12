Osasuna et le Barça se neutralisent

Osasuna (4-1-4-1) : Herrera - Cruz, David García, Unai García, Nacho Vidal (José Ángel, 74e) - Lucas Torró - Manu Sánchez (Roberto Torres, 73e), Moncayola, Rubén García (Brašanac, 68e), Barja (Chimy Ávila, 68e) - Kike (Budimir, 68e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.

FC Barcelone (3-4-3) : Ter Stegen - Araújo, Piqué, Umtiti - Nico (Mingueza, 73e), Busquets, Gavi, Abde - Dembélé (Coutinho, 81e), Luuk de Jong, Frenkie de Jong. Entraîneur : Xavi.

Pour la réception d'un FC Barcelone en quête de revanche après une semaine difficile , Osasuna a réussi la belle opération de cette dix-septième journée en arrachant le nul dans les derniers instants (2-2) à El Sadar ce dimanche après-midi.Dans une première période équilibrée, le Barça n'a pas tardé à se mettre en route. Lancé à la limite du hors-jeu par Gavi, Nico González a profité de son face-à-face avec Sergio Herrera pour ajuster son plat du pied et ouvrir la marque. Mais victimes de leur naïveté et de leur jeunesse, les Catalans craquent sur la remise en jeu. Un coup franc rapidement obtenu par Pampelune, que Jon Moncayola s'est chargé de déposer sur le crâne de David García. Les contre-attaques mal gérées par Frenkie et Luuk de Jong avant la pause n'auront pas aidé.Pourtant, au retour des vestiaires, les hommes de Xavi ont entamé les 45 dernières minutes de la meilleure des manières. Servi au deuxième poteau par Ousmane Dembélé et malgré une légère main de Sergio Busquets en début d'action, Abdessamad Ezzalzouli a conclu d'une sublime voléeet redonné un bel avantage aux siens. La première réalisation du Marocain de 19 ans chez les professionnels. En face, les joueurs rouges, lancés à l'assaut du but de Marc-André ter Stegen, ont ainsi poussé durant une demi-heure avant la délivrance. Un énième coup de pied arrêté, mal repoussé par une défense frileuse, a dès lors souri à l'opportuniste Chimy Ávila, venu déclencher un missile à ras de terre pour ramener tout le monde à égalité. Beaucoup de regrets à revendre des deux côtés.Le FC Barcelone reste donc huitième et voit son adversaire du jour, dixième, revenir à deux unités.