Osasuna accroche le Barça de Fati

Osasuna (4-4-2) : Rubén - Estupiñán, D.García, Aridane, Nacho Vidal - R. García (Ibáñez, 65e), Oier, F.Mérida (Moncayola, 71e), Torres - Àvila, Brandon (Villar, 78e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.



FC Barcelone (4-4-3) : Ter Stegen - Alba, Lenglet, Piqué, Semedo (Fati, 46e) - Busquets, De Jong (Arturo Vidal, 82e), S.Roberto - Rafinha (Arthur, 54e), C. Pérez, Griezmann.

Le Barça était amorphe, puis le Barça s'est trouvé son nouveau guide. Et non, il ne s'agit pas d'Antoine Griezmann, pourtant titulaire au coup d'envoi de cette rencontre organisée à Pampelune.D'abord pris dans l'étau d'un promu prêt à neutraliser son adversaire coûte que coûte, le Barça subit les assauts d'Osasuna en début de partie et encaisse logiquement un but sur une reprise de volée signée Roberto Torres, laissé seul par Nelson Semedo au second poteau (1-0, 7). Sans idée, le Barça ne parvient pas à revenir au score et se retrouve mené à la pause.Dès lors, le tournant du match arrive avec l'entrée d'Ansu Fati à la place de Semedo. Déjà apparu face au Betis dimanche dernier, le gamin de 16 ans apporte du mouvement dans les offensives catalanes et parvient à trouver l'ouverture d'une belle tête sur un centre de Carles Pérez (50, 1-1). Voilà le Barça relancé grâce au changement tactique de Valverde, tout aussi inspiré au moment de faire entrer Arthur Melo avant l'heure de jeu. Neuf minutes après son entrée, l'internationalmet son équipe devant au tableau d'affichage grâce à une belle frappe enroulée à l'entrée de la surface (63, 1-2). Un avantage cependant trop court pour empêcher Osasuna d'arracher un point, puisque Torres s'offre un doublé sur penalty à la suite d'une main de Gerard Piqué dans la surface (81, 2-2).Fati terrible.