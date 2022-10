Réduits à dix, Orléans et le Red Star se neutralisent

Orléans (5-2-2-1) : Viot - Akpa, Mambo (Pagerie, 71e), Saint Ruf, Solvet, Elimbi (Gassama, 61e) - Goujon, Berthier - Mokdad (Allée 78e), Fortuné - Lepaul (Njoh, 71e). Entraîneur : Xavier Collin.



Red Star (3-4-3) : Butelle - Homawoo, Dieng (NDoye, 71e), Kouagba - Doucouré, Dembi, Cadiou, Hachem - Macalou, Ikanga (Anani,61e), Durand (Guel, 71e). Entraîneur : Habib Beye.

FP

Plus de rouges que de buts.Jules Rimet avait beau fêté son 149anniversaire, les deux équipes ne lui ont pas vraiment rendu hommage. Ni le Red Star, fondé par l'avocat, ni l'US Orléans puisque les deux équipes se quittent sur un nul (0-0). Il faut attendre une bonne vingtaine de minutes pour que les deux formations commencent à se lâcher. A l'image de la première occasion de cette partie, une frappe trop croisée de Mokdad (23), les 22 acteurs vont mutiplier les maladresses. Après l'USO, au tour des Audoniens de vendanger. Durand bute sur Viot (34) alors que Cadiou avait manqué le cadre juste avant (27). Déjà averti, le milieu du Red Star reçoit un deuxième jaune juste avant la pause (44) et laisse son équipe à dix pour les 45 dernières minutes.Au retour des vestiaires, paradoxalement, les hommes de Beye se montrent les plus dangereux mais manquent à nouveau de justesse. Kouagba (63), Anani (77) et Goujon (82) placent, tour à tour, leur tête mais aucun n'accroche le cadre. Seul Guel, sur une frappe depuis l'entrée de la surface, y parvient mais le portier orléanais veille (67). Malgré ce flot d'occasions pour les visiteurs, les Guêpes se procurent la plus belle situation de cette rencontre. Sur un ballon dévié, Solvet, complètement seul, hérite du cuir dans la surface mais manque complètement son coup de casque, prend finalement la gonfle de l'épaule et l'expédie dans les nuages (62). Encore en train de ressasser son échec, le défenseur de l'USO file, à son tour, prendre sa douche avant les autres suite à un deuxième avertissement (87). Résultat, Orléans devra encore patienter pour décrocher son premier succès à domicile cette saison, les Audoniens, eux, restent invaincus à l'extérieur.Et surtout, le Red Star enchaîne un neuvième match sans succès au Stade de la Source (cinq défaites et quatre nuls).