La chance de Kökçü

Face à l'OM ce jeudi soir, le Feyenoord devra s'appuyer sur ses individualités. Et au sein de ce vivier, Orkun Kökçü fait figure d’incontournable. Maître passeur, l’international turc a effectivement mis la lumière sur un potentiel ne demandant qu’à exploser.

Le football et rien d’autre

Essais ratés et Koeman

L’enfant de Feyenoord

Saison finale ?

Par Adel Bentaha

Épatant. Voilà qui résume la prestation signée Orkun Kökçü à l'aller face à l'OM . À De Kuip, le milieu de terrain a en effet régalé ses coéquipiers d’offrandes en tout genre. Une palette riche, pour un garçon de 21 ans se découvrant alors à l’Europe en cette chaude soirée de demi-finales de Ligue Europa Conférence . Une carte de visite idéale, sortie du chapeau par un bonhomme né pour briller.Dans la famille Kökçü, ou du moins son cercle très restreint, le football est un socle éminemment primordial. D’ascendance turque, mais né et élevé aux Pays-Bas, Orkun n’a effectivement longtemps vécu que par le prisme du ballon rond., racontait l’intéressé à. Parmi ce trio, se trouve ainsi le frère aîné Ozan, aujourd'hui à Telstar (Eerste Divisie) et le patriarche, Kökçü senior, figure de proue du projet sportif., ironise aujourd’hui le meneur de jeu.Une rigueur acquise tôt, surveillée de près par un père aux aguets., préfère s’amuser le fiston. Loin des affabulations du paternel, c’est donc sur les terrains municipaux d’Haarlem que la fratrie se construit une carrière à l’aboutissement déjà programmé.Moins assidu que son grand frère, qui rejoint vite les rangs de Groningen, le cadet doit travailler beaucoup plus fort, pour atteindre ce niveau attendu de tous.Il faut dire qu’à cette dose d’efforts bien chargée se joint une pincée de chance nécessaire à tout parcours de footballeur. Celle qui fait basculer une aventure du meilleur côté, surtout lorsqu'elle s’appelle Koeman.Retour en 2011., se remémore Orkun, plein d’enthousiasme."Bonjour, je suis Martin Koeman, recruteur pour Groningen. Est-ce que tu veux nous rejoindre ?"Sans le savoir, l’adolescent venait en effet de taper dans l’œil de Martin Koeman, père de Ronald et Erwin.Chouchouté à Groningen, Orkun Kökçü rêve pourtant plus grand. Et quand, à l’occasion d’un tournoi national, le Feyenoord vient aux nouvelles, difficile de refuser. En 2014, âgé d’à peine 13 ans, « Orrie » rejoint ainsi le géant de Rotterdam, jusqu’à ce précieux contrat pro, obtenu à l’été 2018., s’émeut-il. Il faut dire qu’à l’image de ce parcours dessiné en express, l’évolution du jeu d’Orkun Kökçü s’est tracée tout aussi rapidement.Des douze matchs disputés pour son arrivée en Eredivisie, le meneur voit son statut de joker muer en celui d’indispensable. Une moyenne de 30 rencontres disputées chaque saison (47 matchs durant cette campagne 2021-2022, son plus haut total en carrière), portée par des entraîneurs toujours sous le charme. Arne Slot, son coach :Plus dans les actes que dans les paroles, en résumé.Une maturité et une compréhension née de ces années d’entraînements en famille, qui ont notamment permis de construire une identité., enchaîne Slot en conférence de presse.Pas étonnant non plus de voir les fédérations hollandaises et turques se disputer son talent en 2020. Sélectionné dans toutes les catégories jeunes et capitaine des U19 avec les Pays-Bas, Kökçü ne reçoit cependant(fédération néerlandaise de football)Refusant d’attendre un appel qui ne viendra pas, le binational a donc fait plaisir au noyau familial, en honorant ses premières capes sous la tunique rouge. Une erreur reconnue, trop tard, par les instances dirigeantes.Joueur aux statistiques honorables (9 buts, 9 passes décisives cette saison), Orkun Kökçü a surtout appris à devenir un chef de chantier offensif, au service des buteurs Cyriel Dessers et Bryan Linssen. Bilan : 105 ballons touchés en moyenne par matchs et 90% de passes réussies. Des chiffres « barbares » , qui traduisent en réalité le sentiment de fiabilité qu’offre Kökçü., détaille Slot. Titulaire lors de 47 des 49 sorties des siens, le Turc n’aura ainsi manqué que deux matchs (une blessure et une suspension)., pose son entraîneur. Une facette complète donc, pour un joueur convoité dans les championnats européens. Mais avant d’agiter le marché des transferts et de dire au revoir à son club formateur, Orkun Kökçü aura un ultime objectif : remettre le Feyenoord au devant de la scène européenne. L’avant-dernière étape se nomme stade Vélodrome.