Oranje et des espoirs

Face aux championnes d’Europe en titre néerlandaises, les Bleues ne partent pas favorites, mais elles ont un gros coup à jouer. Nombreuses sont en effet les tricolores qui disputent leur premier tournoi majeur et donc, sans complexe, si ce n'est celui de briser le plafond de verre des quarts de finale. Serait-on vraiment sur du 50-50 au coup d'envoi. Balle au centre !

France Pays-Bas Euro 2022 Diffusion sur

Expérience et innocence

C’est un jeu de miroirs qui s’est joué en conférence d’avant-match. À la question de savoir qui était VRAIMENT l’équipe favorite de ce quart de finale, Mark Parsons, sélectionneur des Pays-Bas, a commencé par lister les excellentes performances enchaînées par les Lionnes orange dont il a la charge depuis septembre 2021 :La suite confirme ce botage en touche bien senti :Corinne Diacre, elle, s’est sans surprise débarrassée d’un poids psychologique :Quelques jours plus tôt, au camp de base d’Ashby-de-la-Zouch, la jeune milieu de terrain Ella Palis, entrée en seconde période face à l’Islande, tentait de se montrer un brin plus positive :Même son de cloche du côté de sa jeune partenaire Selma Bacha qui, comme Palis et sept autres Bleues, connaît actuellement sa première expérience en tournoi majeur :Pareil discours irait conforter les journalistes néerlandais dans leur sentiment global, selon lequel la France est bel et bien favorite face à des Lionnes orange qui peine à convaincre depuis le départ de Sarina Wiegman vers l’Angleterre . Avant d’affronter les Bleues, le bilan de Mark Parsons n’est en effet guère excitant : « seulement » dix victoires en dix-sept matchs, auxquelles s’ajoutent une gifle reçue face aux(5-1) lors de la répétition générale pré-Euro, ainsi que des nuls inquiétants contre le Japon et la Tchéquie. Sans oublier une défaite face aux Bleues lors du Tournoi de France en février dernier . Mais attention à l’animal blessé :, a prévenu Mark Parsons. Dans le groupe, seules la défenseuse centrale Aniek Nouwen et la latérale droite Lynn Wilms font vraiment office de sang neuf. Le reste du XI est, à peu de chose près, le même depuis l’Euro 2017. Face à une équipe françaisemodelée par Corinne Diacre depuis trois ans, on pourrait mettre une pièce sur la victoire de joueuses qui évolueront sans complexe pour écrire leur propre histoire, plutôt que de porter le poids du passé et des échecs précédents.Et parce qu’à chaque chose malheur est bon, les Françaises pourraient bénéficier d’un coup de pouce du destin, en tout cas sur le plan psychologique : élue meilleure joueuse de l’Euro 2017, Lieke Martens est forfait pour le reste du tournoi à la suite d’une blessure au pied . Pas mal pour contrebalancer l’absence de Marie-Antoinette Katoto, déjà plus ou moins palliée par Melvine Malard, qui pourrait enchaîner sur le front de l’attaque tricolore. En face, la question se pose pour labuteuse d’Arsenal Vivianne Miedema, testée positive au Covid et sortie de son isolement à trois jours du match seulement. Mark Parsons se voulait cependant rassurant en estimant qu'En pleine possession de ses moyens ? Rien n’est moins sûr.Rassurant pour les Bleues, surtout au vu de la contre-performance livrée par sa remplaçante attitrée Lineth Beerensteyn face à la Suisse., a confié Grace Geyoro à Ashby-de-la-Zouch.Surtout quand on sait que, contrairement aux Françaises, les Néerlandaises savent, elles, marquer en deuxième période. Beaucoup même : cinq fois sur huit très exactement. Contre zéro pour les Bleues, rappelons-le. Mais comme se plaît à le répéter à l’envi Wendie Renard et ses coéquipières :Il n’est donc pas trop tard pour renverser la tendance. Et écrire l’histoire au passage ?

Par Julien Duez, à Rotherham