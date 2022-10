Opéré avec succès, Marí devrait pouvoir reprendre la compétition dans 2 mois

Tutto l'AC Monza partecipa commosso al dolore della famiglia per la perdita di Luis Fernando Ruggieri, vittima della follia consumatasi ieri sera ad Assago.Il pensiero in queste ore è anche per le altre persone ferite e per i loro familiari. ? pic.twitter.com/X0Fx7dY6l6 — AC Monza (@ACMonza) October 28, 2022

Jeudi dernier, en fin d'après-midi, un certain Andrea Tombolini, souffrant de troubles psychiatriques, a été pris d'un coup de folie dans un centre commercial non loin de Milan. Il a sauvagement agressé six personnes au couteau, blessant le footballeur de l'AC Monza Pablo Marí, et tuant un employé de magasin. L'agresseur a ensuite été désarmé par l'ex-défenseur italien Massimo Tarantino , présent sur les lieux au même moment. Au lendemain de cette terrible agression, les nouvelles de Pablo Marí sont rassurantes : l'Espagnol, prêté par Arsenal cette saison, a été opéré avec succès., a indiqué le club de Monza auprès de l'AFP., écrit également Monza dans un communiquéLe joueur devrait pouvoir reprendre la compétition juste après la Coupe du monde au Qatar.Ce vendredi matin, l'AC Monza a également rendu hommage à Luis Fernando Ruggieri, l'homme assassiné par Andrea Tombolini lors du drame.