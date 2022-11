Onze supporters de Saint-Étienne ont été jugés ce mercredi

[Thread] ?Bonjour à toutes et tous ! Le tribunal de #SaintEtienne ouvre ses portes et accueille une audience spéciale ce matin. Nous vous proposons de suivre avec nous le procès de onze supporters de l’@ASSEofficiel ? pic.twitter.com/TDTtXo86o6 — Le Progrès Loire (@Leprogresloire) November 16, 2022

BB

Le onze des « Ultras 42 » bientôt mis au vert ?L'opération commando a porté ses fruits. Ce mercredi se tenait le procès des supporters mis en cause dans les débordements en marge du match de barrage qui avait vu l'ASSE reléguée en Ligue 2, le 29 mai dernier à Geoffroy-Guichard. Sur les 32 qui s'étaient fait réveiller de bon matin par la gendarmerie en septembre, 11 passaient à la barre ce mercredi au palais de justice de Saint-Étienne. Accusés de faits de violence et de dégradations, les prévenus, pour certains membres des Green Angels et des Magic Fans, ont entre 21 et 34 ans. Ils sont suspectés d'avoir jeté des fumigènes sur la tribune présidentielle stéphanoise, et agressé des stadiers ainsi que des gendarmes.Un supporter a reconnu avoirsur les forces de l'ordre, lui qui avaitavec elles par le passé. Le préjudice estimé est de plus de 500 000 euros à l'intérieur du stade, pour des dégradations commises sur des panneaux publicitaires. L'avocat de l'ASSE a parlé d'une, et chargé les supporters :. Il espère donner à cette audienceLes peines requises par le substitut du procureur sont lourdes. On parle de quatre mois de prison avec sursis avec une interdiction de stade pendant deux ans, jusqu’à huit mois de prison ferme (détention à domicile sous bracelet électronique) avec cinq ans d'interdiction de stade.Le jugement est désormais en délibéré. Verdict le 23 novembre.