Oniangué et Ndinga prennent leur retraite internationale

Une page se tourne.Capitaine et vice-capitaine de la sélection congolaise, Prince Oniangué et Delvin Ndinga ont annoncé ce mardi qu'ils prenaient leur retraite internationale après la défaite contre le Zimbabwe et de fait, la non-qualification du Congo pour la CAN 2019 en Égypte.L'histoire en sélection des deux milieux était liée depuis leurs débuts puisque Oniangue (Caen) et Ndinga (Sivasspor) avait été appelés tous deux en 2008 par le Franco-Serbe Ivica Todorov. Avec leur départ à la retraite, le Congo se retrouve orphelin d'une paire de récupérateurs qui avaient fait les beaux jours de leur sélection. Nés tous les deux en 1988, ils avaient connu leur apogée internationale en 2015 avec la qualification à la CAN équato-guinéenne.À dans dix ans.