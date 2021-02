Onana suspendu un an après un test antidopage positif

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le gardien de l'Ajax Amsterdam André Onana a été suspendu douze mois de toute activité footballistique par l'UEFA pour dopage. En cause, un contrôle datant du 30 octobre dernier, où le gardien de but s'est révélé positif à, comme le précise l'Ajax dans un communiqué., a expliqué le club néerlandais sur son site officiel . Onana et l'Ajax comptent faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport. Après la boulette Haller , la sanction pour Onana. Et c'est le LOSC qui se frotte les mains.