Onana intéressé par un transfert au PSG

Une doublure de premier rang.Ce lundi, L'Équipe dévoile dans un large dossier qu'André Onana pourrait atterrir au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Pas vraiment disposé à lever l'option d'achat de Sergio Rico (estimée entre 10 et 15 millions d'euros), le PSG souhaiterait faire de l'international camerounais la doublure de Keylor Navas. Une perspective qui plaît au portier de l'Ajax, disposé à signer dans la peau du remplaçant, et conscient qu'une place de titulaire devrait pouvoir se libérer à moyen terme, Keylor Navas ayant 33 ans.L'intérêt parisien pour le gardien de 24 ans n'est pas nouveau, mais pour la première fois depuis plusieurs mercatos, Onana disposerait d'un bon de sortie de la part du club néerlandais, en quête comme chaque été de liquidités. Point positif de plus pour le PSG : si l'Ajax attendait 30 millions d'euros pour son gardien, la pandémie actuelle et la potentielle crise économique qui en découle pourraient faire sensiblement baisser son prix sur le marché.Le club de la capitale ne sera évidemment pas seul sur les rangs. Selon le quotidien, Chelsea, Tottenham, mais surtout le FC Barcelone seraient également très attentifs à la situation du Camerounais. Les dirigeants catalans verraient en lui le successeur de Marc-André ter Stegen, qui refuse toujours de prolonger son contrat avec les, et pourrait donc quitter le club plus vite que prévu.Onana, quel coup !