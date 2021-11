C'est terminé au stade de la Rabine ! Victoire de l'Equipe de France (6-0) ???? #FRAKAZ #FiersdetreBleues pic.twitter.com/bzwMbxhyyj — Equipe de France (@equipedefrance) November 26, 2021

RB

C'est ce qui s'appelle une victoire étriquée.Depuis le début de sa campagne qualificative pour la Coupe du monde 2023, l'équipe de France a atteint la barre des dix buts inscrits en Grèce (0-10) et l'a même dépassée contre l'Estonie (11-0). Alors, forcément, quand on voit Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières se contenter d'un modeste 6-0 face au Kazakhstan , vendredi à Vannes, on se demande ce qui cloche., a soufflé Corinne Diacre en conférence de presse. Avant de poursuivre :Avec cinq victoires en autant de matchs disputés, les Bleues font la course en tête dans le groupe I. Elles ne comptent cependant que deux points d'avance sur le pays de Galles, qu'elles affronteront mardi à Guingamp.a ironisé la sélectionneuse nationale.Un France-Galles, ça évoque surtout des scores de rugby, non ?