« On ne discute pas du match de Rennes pendant toute la récré »

18h30, et pas une seconde de plus. À la veille du quart de finale de Coupe de France qui opposera Belfort (National 2) à Rennes, pas question de déconner : dans les entrailles du stade Bonal de Montbéliard, Maxime Loichot et Lucas Cuenin jouent les équilibristes en donnant une interview à quelques minutes du top officiel marquant le silence radio. Après tout, heureusement que les deux joueurs ont le sens de la discipline, ils sont pions. Interview carnet de correspondance.

Lucas Cuenin, conseiller d’éducation au collège Olympe-de-Gouges de Pont-de-Roide.

Maxime Loichot, surveillant au collège Lou-Blazer de Montbéliard.

« D’habitude ils arrivent tous avec un grand sourire quand ils sont exclus, ils font un peu les héros. »

« Sur le terrain, il y a parfois des situations qu’il faut anticiper, de la perte d’un ballon à une passe dans le dos. Au collège c’est pareil. »

« Les enfants tapaient contre les vitres à mon apparition. Le principal adjoint a dû les calmer. »

« Moi j’ai pris ma journée. Petit réveil à 8h, et j’ai rendez-vous chez le coiffeur pour être beau gosse. »

Propos recueillis par Théo Denmat, à Belfort

Moi j’ai eu un petit chagrin d’amour à consoler, une jeune fille de quatrième qui était malheureuse. Et oui, déjà au collège ! Il faut leur expliquer qu’à cet âge-là, ils ont le temps, que ça n’est pas grave, qu’il y aura d’autres histoires dans le futur. Mais ça n’est jamais facile, les peines de coeur. Je sais que les gamins ont assez confiance en moi pour venir se confier sur des sujets perso, comme ce qu’il se passe à la maison, par exemple.Pareil, un chagrin, mais pour une exclusion de cours.D’habitude ils arrivent tous avec un grand sourire quand ils sont exclus, ils font un peu les héros. Mais là c’était une petite de cinquième pour qui ça n’était jamais arrivé, elle pensait carrément qu’elle allait se faire virer du collège. Elle est même allée voir l’infirmière.Normalement je ne pense pas trop au foot quand je suis au travail. Mais là c’est différent parce que c’est un gros match. Il m’arrive de m’égarer dans mes pensées, de me demander ce que je ferai dans telle situation, s’il y a un penalty à tirer, par exemple.Le contexte est aussi particulier parce que tous les gamins en parlent. Donc forcément, on est amenés à y penser régulièrement. Mais en règle générale, on essaye de faire la part des choses entre le travail et le foot.C’est sûr. Mais il n’y a pas que les enfants qui en parlent, hein ! Les profs, les CPE...Une grosse partie des profs sera au match, ils ont prévu de se faire entendre, a priori. Je verrai si je les entends. Mais les gamins... J’avais quelques invitations pour ceux de la section foot du collège que je devais donner aujourd’hui, et elles me restent sur les bras parce qu’ils ont tous déjà leurs billets ! Ils sont tous venus en cours avec en me disant : «» C’est chouette, c’est cool. Ça anime un petit coup le collège.Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c’est celui de les laisser faire des choses qu’ils ne se permettraient pas de faire d’habitude. On reste dans le cadre du collège, où ils ont en face d’eux un adulte à qui ils doivent le respect. Il ne faut pas les laisser rentrer là-dedans. Les miens sont toujours restés dans le droit chemin, même si j’ai eu plein de félicitations. Il n’y a jamais eu de dépassements.Ça change quelques trucs, mais il faut juste leur rappeler qu’on a un travail. Quand on surveille, on ne peut pas discuter du match de Rennes pendant toute la récréation : «» Certains repartent un peu vexés parce qu’ils pensent qu’on ne veut pas parler avec eux...Je partirais sur l’anticipation. Je pique ça à ma principale, c’est un petit mot qu’elle a fait pour l’un de vos confrères journalistes.Sur le terrain, il y a parfois des situations qu’il faut anticiper, de la perte d’un ballon à une passe dans le dos. Au collège c’est pareil. Il y a des problèmes que l’on voit venir et qu’on essaye de désamorcer avant que ça n’éclate.Garder son! Parfois les petits parlent mal, et tu as envie de... Il faut rester professionnel. Leur expliquer les choses calmement, mais ça n’est pas facile. Surtout moi qui ne fait ce métier que depuis un an, je n’ai pas l’expérience d’un quadragénaire. Ça m’apprend à...relaxer un petit peu, calmer la situation au lieu d’envenimer la chose.La pression est différente, parce que la dose d’adrénaline est supérieure. Au bac, tu es comme ça, tu es tout stressé. Là, tu ne penses pas aux conséquences, tu es sûr de toi. Tu fais ton geste et puis... La pression paralysante du bac est absente, tu es juste fatigué. Je ne sais même pas si le cerveau marche encore correctement tellement tu as fait d’efforts physiques et mentaux. Heureusement qu’il n’y a pas cette pression supplémentaire, sinon les penaltys seraient impossibles à tirer.J’en ai vu un petit paquet sur la pelouse, que ce soit à Nancy ou Montpellier.J’ai aussi vu le prof d’espagnol envahir la pelouse à la fin du match, fou de joie. C’est un délire, quoi. Quand tu vois des gamins que tu connais te taper dans la main, te sauter dans les bras, te demander le maillot... J’aurais pu en donner cinquante si je les avais eus. On joue au foot pour vivre des moments comme ça. Les gens arrivent avec un sourire comme ça pour dire «» . Mais merci de quoi ?Merci à vous de nous avoir poussé, oui !En terme de fatigue c’était compliqué, déjà. Je me suis couché vers 3h, mais à 5h j’avais les yeux grands ouverts. À chaque fois que je les fermais, je voyais toutes les actions du match, le tir au but... Je n’ai pas été très productif le mercredi matin à 7h30. Et puis ça passait sans cesse dans le bureau pour féliciter, les profs, les gamins... Ils m’ont tous signé des petits messages, c’était cool.Moi je me suis couché à 4h et levé trente minutes en retard.Je suis arrivé à 8h30 au collège. Franchement il y avait beaucoup d’excitation, les enfants tapaient contre les vitres à mon apparition. Le principal adjoint a dû les calmer un peu. C’est bon enfant, hein, mais il faut rester dans le cadre du collège quand même, il y a des règles à suivre. Dehors, on peut s’accorder plus de choses.Bien sûr. Si on prend chaque individualité de notre équipe, on est moins forts que Montpellier, Rennes ou Nancy. On s’en est sortis par le collectif, l‘entraide, le don de soi. Tout le monde a donné plus que ce qu’il pouvait donner, et jusqu’à présent ça a marché. On a fait de grandes choses dans cette Coupe de France.On m’avait proposé de prendre ma journée, mais j’ai préféré aller donner un coup de main le matin. Ça va m’évité de cogiter toute la matinée.Réveil habituel à 6h45, petit déjeuner, douche, préparation. À 7h30 accueil des gamins, 8h ils montent en cours, je vais m’occuper des absences et éventuels retards pendant la première heure. Viendra ensuite le temps de la récréation, puis à 10h30 il sera temps pour moi de rentrer pépère à la maison, et enfiler le survêtement. Le sac sera déjà fait depuis la veille. Puis je filerai à Belfort pour rejoindre l’équipe, on est convoqués à 11h45 pour manger.Moi j’ai pris ma journée. Petit réveil à 8h, et j’ai rendez-vous chez le coiffeur pour être beau gosse. C’est important, il y a les caméras ! Je ne voulais pas me prendre la tête, puis c’est exactement ce que j’avais fait contre Montpellier. Ça avait marché, alors pourquoi changer ?