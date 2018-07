On l'appelle l'Oracle

Il préfère rester anonyme, mais tout le monde l’appelle « L’Oracle » . Tout commence le 29 juin 2018 à 05h57 et six secondes sur le forum « [OFFICIEL] Concours de Pronostics - Coupe du monde » du site jeuxvideo.com. Cette nuit-là, un mystérieux « DrElsasser » publie ses pronos pour la compétition lancée quinze jours plus tôt.

L’histoire le prouvera : des huitièmes jusqu’à la finale, c’est un sans-faute. Presque un miracle. Il n’en faut pas plus pour qu’une véritable religion se forme autour de « DrElsasser » , désormais rebaptisé « L’Oracle » , par les membres du forum. Derrière ce pseudo, un étudiant en audiovisuel d’origine alsacienne, amateur de jeux de stratégie, mais pas vraiment fan de football.Je trouve ça drôle ! Les délires des membres des forums de jeuxvidéo.com m’ont toujours fait rire. Et maintenant que je suis moi-même devenu un de leurs délires, c’est d’autant plus marrant. Depuis la finale, c’est assez fou. Mes pronostics ont tourné partout et les gens sont devenus dingues.Parce que je traîne pas mal sur les forums du site en général et comme c’était un « moment foot » , je voulais voir ce qu’il s’y disait sur le sujet. D’habitude, je n’ai pas une grande passion pour ce sport. Mais le contexte redonne envie de s’y intéresser, de rejouer à FIFA... J’ai vu qu’il y avait ce topic autour des pronostics, je me suis dit pourquoi pas.Oui.Non, je pense qu’une fois qu’on a mis le doigt dans l’engrenage, c'est une boucle sans fin. Et je n’ai pas trop d’argent à perdre. Mais j’étais quand même content d’avoir eu raison à chaque fois.Honnêtement, il n’y en a pas. J’ai juste regardé fixement la liste des huitièmes, je me suis concentré, puis j’ai choisi un par un les vainqueurs. Même chose pour les quarts et les demies. Je ne sais pas du tout comment j’ai fait. J’étais juste ultraserein sur le gagnant à chaque match.C’est étrange, mais ça fait comme un truc au cœur, une sorte de chaleur. Un peu comme lorsqu'on est amoureux. On sait que c’est la bonne. Là, je sentais qui allait être le gagnant.Si ça se trouve, oui !Une, oui. Pour rigoler, j’avais créé un topic « Mon père c'est Vladimir Poutine » sur le forum en référence à la chanson «» des Fatals Picards. Je disais que ma mère avait eu une liaison avec le président russe lors d’une croisière sur la Volga en 1992. Le site Nouvel Ordre Mondial l’a complètement pris au premier degré et a sorti un article avec un titre du genre « L'oracle poutinien de jeuxvideo.com a-t-il prédit la Coupe du monde ? » .À ma connaissance, personne n’a essayé de me stalker. Le seul message « bizarre » que j’ai reçu venait d’un soi-disant franc-maçon...En substance : «» Un mec visiblement dérangé.Oui, mais jamais en échange d’une prédiction. En tout, j’ai reçu 132 euros de la part de personnes qui me remerciaient de leur avoir fait gagner de l’argent en me donnant une part de leur gain. C’est plutôt sympa et je ne vais pas cracher dessus !Oui, plein. Sur tout et n’importe quoi : l’amour, le futur, le cours du Bitcoin... Je leur réponds que je n’ai tout simplement pas la solution et ça s’arrête là.Pourquoi pas. Pour le coup, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve.