On était au (vrai) retour du Red Star à Bauer

La semaine passée, ils n’avaient vu qu’un entraînement grandeur nature, la faute aux joueurs du Gazélec Ajaccio qui ne sont pas présentés pour l’ouverture du championnat de National. Ce vendredi soir, les supporters du Red Star ont enfin pu refaire vivre le stade Bauer lors de la réception de Toulon (1-1). Un match nul sans relief sur la pelouse, de haute-volée dans les tribunes et, toujours, sur fond de tension avec la présidence sur l’identité du club de Saint Ouen.



« 80 balles pour le maillot d’un club de D3, c’est une honte »

Un chant en l’honneur de Bauer toutes les deux minutes

« L'argent n'a pas ni couleur, ni odeur »

La préservation de l'identité originelle

Par Valentin Lutz et Arthur Stroebele, à Saint-Ouen

Tous propos recueillis par VL et AS.

Photographies par AS.

À moins d’un quart d’heure du coup d’envoi, les supporters des Vert et Blanc s’amoncellent dans la queue pour pénétrer l’enceinte mythique de Bauer. Le bar d’en face, l’Olympic, fait évidemment le plein. On s’y réunit avant chaque rencontre de National. Et c’est important de le préciser : de National, puisqu’avec sa dernière place en Ligue 2 la saison passée, le Red Star a gagné le droit de retrouver son stade chéri, mais non-homologué pour l’antichambre de l’élite. Alors, comme souvent ces dernières saisons, les supporters sont partagés entre la déception sportive d’une descente et le bonheur ultime de retrouver leur antre. Mais avant de s’y engouffrer, Yohan attend devant, avec un maillot un peu particulier sur le dos. Parce que le combat perpétuel pour conserver l’identité du club audonien fait pleinement partie de sa culture.Cette tunique, sobre au possible et qui arbore de simples bandes verte et blanche est en fait la création des Red Star Fans, le principal groupe de supporters de l'étoile rouge. «, explique Yohan.» , s’indigne-t-il.En entrant dans la tribune Première Est, celle du kop, on voit fleurir un peu partout ces tuniques maison. Même plus que les tuniques officielles. «» , poursuit le supporter. Quelques chants sans équivoque résonnent «» , entend-on notamment. Du côté de la boutique officielle, un vendeur assure que les plus hostiles représentent en fait une minorité et que les plaintes ne sont pas si nombreuses que ça.Pour les non-initiés, l’environnement du stade étonne toujours. La vétusté s’observe à chaque regard, tant sur la toiture qui surplombe la tribune principale que les friches à l’abandon qui lui font face. À tel point que le stade Bauer va être détruit prochainement pour faire place à une nouvelle enceinte, au même endroit, à compter de 2023. Objectivement, le stade doit — au moins — subir un sévère lifting. Et pourtant, toutes les deux minutes, un chant est lancé en son honneur. «» , «» ou encore «» , se succèdent. Autant dire que la délocalisation à Beauvais l’an dernier n’est toujours pas digérée.Désormais, «» , lâche Gwenael. «» , développe celui qui venait ici avec son père dès ses douze ans. Surtout, il apprécie la liberté qui existe encore dans ses travées : «» , s’égosille Gwenael dans une ambiance déjà très chaude alors que les acteurs n’ont même pas encore pu faire vivre le cuir. «» , conclut-il en se marrant.Si l’énorme ambiance peut nous faire croire à un match de gala, le spectacle qui se joue sur la pelouse nous ramène vite à la réalité. Des pertes de balles, peu d’occasions et un score nul et vierge à la pause. Tandis qu'un flot ininterrompu d'ombres vertes et blanches quittent la Première Est pour se désaltérer ou fumer à l'extérieur, Daniel, supporter depuis 1964 s'assoit sur un des durs rangs gris au sommet des travées et embrasse un instant Bauer du regard. «, confie-t-il.Dans cette optique, ce n'est pas avec réticence qu'il accueille les nouveaux sponsors, VICE et Uber, ainsi que la nouvelle présidence, soucieuse de structurer et de pérenniser le club dans le monde professionnel. «, poursuit-il.De fait, la situation du Red Star est contenue dans cette double problématique : prendre le parti de se développer, de se structurer, et de s'adapter à la dure loi du foot-business, au risque de sacrifier une partie de l'âme du club, ou bien conserver ses valeurs historiques à tout prix, quitte à rester en National et à ne plus jamais côtoyer les hautes divisions. D'autres, bien sûr, ont choisi la deuxième option et Gwenael doit s'époumoner pour défendre sa position quand Bauer explose après l'ouverture du score de Chahiri à la 52minute. «, expose-t-il.Dans les travées de la Première, c'est en souvenir de cette histoire et en l'honneur de ces valeurs que chante avec enthousiasme la majorité des supporters. Et l'égalisation toulonnaise, quelques instants plus tard, ne gâchera pas la fête. Au contraire, Bauer pousse sans relâche les joueurs sur le terrain. Mais rien n'y fait, Toulon résiste. A la fin du match, les ultras chantent encore de longues minutes après le coup de sifflet final, comme pour témoigner de leur joie de retrouver leur équipe dans leur enceinte fétiche. A l'extérieur de la tribune, un père et son fils, touristes anglais, sont déjà sur le chemin du retour. Eux n'ont jamais entendu parler de VICE, ni de Uber, mais connaissent les valeurs sociales et populaires du club : c'est pour cette raison qu'ils sont venus assister à la rencontre. Antoine, jeune fan du PSG, a également été séduit par l'atmosphère, l'ambiance et les valeurs. Il pense déjà à revenir. Il y a à Bauer cet esprit planant de résilience que rien ne semble pouvoir éteindre. Tout comme les valeurs du club, si chères au cœur des supporters qu'elles paraissent inaltérables. L'étoile rouge brillera encore.