On était au centenaire du stade Abbé-Deschamps

Il y avait du chablis, il y avait des gougères. Il y avait d’anciennes gloires, des politiques et même la Patrouille de France. Mais pas beaucoup de pros. Le centenaire de l’Abbé-Deschamps était placé sous le signe d’une fête de famille, à l’image du club qui l’a occupé de la DH jusqu’en Coupe d’Europe.

1

Le lit de Guy

Minoritaire, mais officiel

Aigri Roux

Auxerre, plus fort que les Champs-Élysées

Par Julien Duez, à Auxerre

Tous propos recueillis par JD

Photos : JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les journées du patrimoine battent leur plein dans toute la France et la préfecture de l’Yonne n’est pas en reste. Touristes et locaux en profitent pour (re)découvrir l’abbaye Saint-Germain, la Maison des compagnons du devoir, ou encore la cathédrale Saint-Étienne, dans laquelle repose l’abbé Ernest Deschamps, fondateur de l’AJ Auxerre en 1905. À quelques encablures du centre-ville, route de Vaux, l'ecclésiastique est remis à l'honneur par l'entremise du stade qui porte son nom. Tout au long de l'après-midi, l’Association AJA , qui détient 10% des parts du club icaunais, célèbre en effet le centenaire de l'inauguration de la mythique enceinte auxerroise. Entre les gâteaux, la buvette et les mini-matchs pour les enfants sur le terrain d'entraînement, il y a de quoi s'occuper en attendant le clou du spectacle, prévu aux alentours de 18h30 : un passage de la Patrouille de France Alain Géhin est un homme heureux. Fraîchement élu président de l'Association AJA , l'homme regarde avec des yeux brillants la foule qui se presse aux abords d'un stade dont il connaît l'histoire par cœur : «Indéboulonnables de l'histoire ajaïste, Guy Roux et l'ancien président Jean-Claude Hamel sont également présents. À leur côté, Jean-Pierre Soisson, qui fut maire d' Auxerre et ministre des Sports sous Raymond Barre. Tout ça ne nous rajeunit pas, mais leurs anecdotes captivent toujours autant les badauds. «» , lance Hamel sur le podium monté pour l'occasion, entre une clope et un verre de chablis. Guy Roux enchaîne : «» Interrogé sur la véracité de l'anecdote avant de repartir, le vétéran précise : «» , glisse-t-il avec un clin d’œil complice.Après avoir parcouru les quelques affiches qui retracent les grandes heures du club bleu et blanc, «» ( Guy Roux dans le texte), une dame fait la moue : «» Nombreux sont ceux qui auraient en effet aimé profiter de l’occasion pour visiter les coulisses du stade, dont les portes restent désespérément fermées. «, reprend Alain Géhin.Ne pouvait-on malgré tout pas laisser la clé (Deschamps) aux anciens de la maison ? «(la structure professionnelle qui détient 90% des parts du club, N.D.L.R.),» , explique le président Géhin, dont l’association gère le pôle préformation, des U6 aux U13. «» Illustration à travers ce dialogue entre Guy Roux et un jeune supporter :(L’ AJA vient d’enchaîner une troisième défaite d’affilée en perdant 0-2 à Clermont , N.D.L.R.)(Francis Graille, N.D.L.R.)Un peu de mauvaise foi, Guy Roux n’a sans doute pas remarqué la présence de Quentin Westberg , titulaire entre les perches la veille face à Clermont . Il est cependant vrai que le club n’a pas communiqué sur l’événement, lui préférant une séance de dédicaces de l’autre côté de la ville et à laquelle participent plusieurs pros comme Lamine Fomba et Birama Touré. Mais au fil de la journée, plusieurs anciens de la maison sont passés dire bonjour route de Vaux. On reconnaît notamment Lionel Mathis , venu en voisin puisqu'il entraîne désormais le Stade auxerrois en R1, mais aussi Fabien Cool, en charge du pôle amateur du club dont il est le recordman du nombre de matchs disputés (467). «» , résume-t-il.Et qui dit ancrage local, dit personnalités locales. Tous les édiles politiques sont venus rendre hommage à un club qui fait la fierté de la région, à commencer par le député Guillaume Larrivé, lequel lance un joyeux ban bourguignon repris par les 2000 personnes présentes. «» , sourit le préfet Patrice Latron, en poste depuis un an. «"Alors, as-tu vu Guy Roux ?" » Patrick Gendraud, président du Conseil départemental, espère quant à lui la remontée prochaine du club dans l’élite, lui qui en est descendu il y a bientôt sept ans. «» , ajoute-t-il. Comme une manière de rappeler qu’en dépit de l’évolution du football, il y a des monuments auxquels on ne touche pas.Entre deux morceaux de la playlistqui rythme l’après-midi, c’est une légende du micro qui se charge de l’animation : Marcel Baudiot, speaker de l’ AJA pendant 45 ans. «» , assène-t-il dans les enceintes. Mais surtout, Marcel tient le public informé de ce pour quoi il est venu : le passage de la Patrouille de France au-dessus de l’Abbé-Deschamps. Une première à Auxerre . «, reprend-il.Un événement rendu possible par un heureux hasard : «, "pourquoi ne pas les faire passer par Auxerre ?" » , raconte Alain Géhin, des étoiles plein les yeux. Résultat : les huit alpha-jets survolent l’Abbé-Deschamps à titre gracieux. Les 12 000 euros que coûtent une telle prestation en temps normal auraient rendu la chose impossible. «» Malgré l’époque difficile, loin du faste des années européennes, l’événement qui s’achève est venu rappeler qu'à l'instar de Paris, Auxerre est une fête. Une grande fête de famille.