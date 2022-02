On était à Séville pour le Grand Derby

Un dimanche après-midi ensoleillé, deux rivaux candidats à la qualification en Ligue des champions et Nabil Fekir prêt à faire du sale sur la pelouse du stade Ramón Sánchez Pizjuán. Ce week-end, El Gran Derbi entre le FC Séville et le Real Betis Balompié était à ne rater sous aucun prétexte. Ça tombe bien : on y était.

« Demain, le derby sera pour le Betis ! »

Apéro géant, fumigènes et monde d'avant

« Entre la Liga et la Ligue Europa à la maison, je veux gagner la Liga ! »

Par Antoine Donnarieix, à Séville

En Andalousie, les mieux chaussés sont les moins heureux à l’heure d’évoquer comment doit se vivre un derby de Séville. José María del Nido Carrasco fait partie de cette catégorie-là., évoque le vice-président du FC Séville.À l’aube du choc de la vingt-sixième journée de Liga, l’homme en costard noir quitte la salle de conférence du Ramón Sánchez Pizjuán. Sa tête est déjà focalisée sur le derby à venir face au Betis. À vrai dire, l’éternel rival semble prêt à jouer un mauvais tour, et nombreux sont ceux à croire aux chances desgrâce aux gauchers de velours Nabil Fekir et Sergio Canales.Parmi les optimistes, il y a Manuel Serrano., évoque le guide touristique, tout heureux de montrer sa carte deEn passant sous les orangers tout autour du mythique palais de l’Alcazar, l'homme rigolard évoque avec une passion certaine les trajectoires des deux clubs sur les vingt dernières années., avoue Manuel.Manuel sera-t-il parmi les 1500 supporters du Real Betis présents dans le stade ennemi ? Non, et son avis semble bien arrêté sur la question., dévoile le quinquagénaire.Depuis le quartier de Triana, Victor Romero s'occupe de faire une dernière beauté aux joueurs des deux équipes toute la semaine avant le match., explique le barbier de Séville.Dans une ambiance encore détendue, la ville du tombeau de Christophe Colomb s’endort une dernière fois avant de passer à la phase d’ébullition.28 février 2022, midi tapante, avenue San Francisco Javier. Cela fait trois jours que le soleil se cache derrière les nuages, mais cette fois-ci, la boule de feu est au rendez-vous pour chauffer les crânes à l’heure de l’apéritif, et cela se ressent., assène leDavid, bière Cruzcampo à la main.Ce qui serait la manière idéale de démarrer la semaine avec une blague bien lourde envers son collègue de travail du Betis, comme le veut la tradition sévillane., poursuit David pendant que son ami Juanfran chante avec fougue en l’honneur du FC Séville.Durant le farniente, l’heure se consume aussi vite que les boissons, et la rue Luis De Morales ressemble de plus en plus à une énorme marée rouge et blanc.Sur les réseaux sociaux, les fansse sont donné rendez-vous devant l’hôtel quatre étoiles Meliá Lebreros en plein quartier du Nervión, où l'équipe professionnelle desdoit effectuer sa mise au vert avant de traverser la foule acquise à sa cause en bus., explique Paco, devenu fan du club par sa grand-mère.Ensemble, le cortège célèbre le retour à la fête avec un stade annoncé à guichets fermés pour le derby sur la pelouse du FC Séville, une grande première depuis le début de la pandémie., observe Álvaro à travers ses lunettes noires.De l’autre côté du stade, le bus du Betis est escorté par la police et fait face à un champ de tessons de bouteilles. Les locaux lancent les hostilités tout en rendant hommage à Cervantès :Aux abords du Sánchez Pizjuán, trois colosses discutent en français avec le maillot de Jules Koundé, pourtant suspendu pour la rencontre., répond l’un d’entre eux.Les bizuts ne sont pourtant qu’au début d’une expérience unique où l’intensité mise par le FC Séville, bien aidé par son public chaud comme la braise, va aider les locaux à prendre le meilleur sur un Betis globalement trop timide à l’image de Fekir, anesthésié par le diabolique Marcos Acuña.À la sortie de l’enceinte, Carlos est ravi., explique leÀ l’exception des, battus et raccompagnés tête basse par la Guardia Civil jusqu’au Benito Villamarín. Circulez, il n’y a plus rien à voir, mais désormais beaucoup de blagues à faire.