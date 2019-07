On était à Sarcelles pour la cérémonie de Mahrez

Vendredi après-midi, la mairie de Sarcelles (95) a organisé une cérémonie en l’honneur de l’enfant-héros Riyad Mahrez. L’international algérien vainqueur de la CAN, entouré de ses proches et de quelques officiels, s’est vu remettre la médaille d’honneur de sa ville de naissance. Très loin de la folie algérienne, entraperçue ces dernières semaines en France.

Besoin de calme

Disponibilité et discrétion

Leadership masqué

Par Arthur Stroebele et Claude-Alain Renaud

Tous propos recueillis par AS et CAR

Photographies par AS

» Mohamed, fan algérien de 24 ans, est effectivement l'unique « non-invité » à pouvoir assister à la cérémonie d’honneur pour Riyad Mahrez à Sarcelles ce vendredi après-midi. Aucun drapeau algérien en vue, aucune communication au grand public et surtout aucune véritable effusion au moment où le capitaine des Fennecs débarque devant la salle de réception de l’hôtel de ville. Des flashs de photographes et quelques claquements de bises, tout au plus. Des proches, des éducateurs, des élus et des médias : voilà le parterre d’une quarantaine de personnes qui l’accueille, aux alentours de 16h15.Une cérémonie souhaitée par le maire Patrick Haddad - suiveur du ballon rond - mais qui se déroule, sur demande du joueur, un peu en catimini. L’environnement est loin des scènes de liesse observées un peu partout en France et en Algérie, au moment où les Verts ont soulevé la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Comme pour permettre à Mahrez de retrouver un peu de quiétude, de calme après avoir passé un mois éreintant. Sur le plan physique, d’abord. Et au niveau médiatique, aussi. Une réaction humaine, en somme.Mais alors, comment le malin Mohamed s’est-il retrouvé dans cette réception privée ? «, explique celui qui vient du Plessis-Belleville (60).(Rires)» Autant dire que la chasse à l’autographe et au selfie, les deux objectifs avoués du jeune garçon, ne seront pas tâche ardue.Bien que l’ambiance soit très officielle, le natif de Sarcelles fait parfaitement le job. Entouré de ses amis de toujours avec qui il a grandi dans la cité des Sablons, le discret Mahrez signe des maillots algériens, quelques cartes collectors et pose pour des photos-souvenirs. Un de ses amis de longue date, Mamadou, raconte sa fierté de voir son pote célébré par leur ville d’enfance. «» , affirme celui qui est vêtu d’un maillot de Manchester City, floqué du nom de la star du jour.Mais comme le confie le collaborateur du maire, Malek Scalbert, la cérémonie sera «» . À l'image du joueur, surtout. La star des Fennecs débarque habillé sobrement et apparaît devant tout le monde juste pour quelques sourires, mains serrées et un petit discours. En effet, tandis que le représentant de la commune du Val-d'Oise refait élogieusement le parcours de l'ancien Havrais - rappelant que «» -, le numéro sept des Fennecs ne se contente que de deux courtes phrases : «Ces quelques mots, prononcés par Riyad Mahrez, suffisent à clore la première partie de la cérémonie. À se demander si le Mancunien est vraiment le capitaine de l’équipe vainqueure d’une grande compétition internationale. C'est que le Sarcellois n’a pas forcément l’image, ou le physique du leader charismatique que les fans de football ont l’habitude de voir. Une façade, selon Samir. «» , confie, lors du verre de l'amitié, celui qui a joué en U15 avec Mahrez à l’AAS Sarcelles. Une attitude confirmée par le joueur lui-même : «Mais si ce bout de tissu lui est arrivé autour du bras, c'est parce que l'homme aux crochets dévastateurs fait l'unanimité sur le terrain. «» , souligne Samir. Oui, le parcours de Riyad Mahrez est semé d’embûches. Notamment à cause de son physique. Une difficulté qu'il a su surmonter à la force de sa sueur selon Boubacar Coulibaly, président du club de Sarcelles. «» Le leadership, l'Algérien l'a gagné sur le terrain et c'est uniquement dans ce cadre qu'il l'exprimera. En dehors de tout cela, Riyad Mahrez n'est qu'un jeune Sarcellois. Qui a seulement besoin de sa famille, de ses copains et d'un ballon pour être heureux.