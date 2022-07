Manchester Divided

Mise en difficulté par l'Autriche, l'Angleterre n'a pas failli à sa mission en s'imposant dès son match d'ouverture (1-0) dans cet Euro 2022. Pourtant, si Old Trafford était plein à craquer, difficile d'en dire autant du reste de la ville de Manchester. De quoi d'ores et déjà parler d'un fiasco populaire ?

« Plus de monde pour Wimbledon en pleine journée »

Musée et histoire naturelle

Par Julien Duez, à Manchester

Photos : Iconsport et JD.

Vous vous souvenez de la chanson? Sachez qu'en dépit des annonces record de l'UEFA , personne n'a chanté cette mélodie si caractéristique de l'équipe nationale anglaise, et ce, malgré la victoire solide - s'il en est - deslors de leur match d'ouverture face à l'Autriche. Non, personne n'a chanté la chanson magique de l'équipe d'Angleterre, et pour cause, on aurait dit que tout le monde s'en foutait.C'est dur à dire, mais c'est ainsi., raconte ce patron d'un pub de l'hypercentre mancunien.Coup dur pour un tournoi annoncé comme le plus grand événement sportif du sport féminin en Europe à peine 24 heures avant . Mais force est de constater qu'ici encore, la réalité a pris le dessus sur la théorie. Déjà dans les jours qui précédaient le coup d'envoi de cet Euro 2022, il aurait fallu se méfier : en dépit de son statut de capitale du football anglais, Manchester ne vibrait clairement pas pour ce championnat d'Europe. Tout juste fallait-il se fier aux publicités environnantes pour se rappeler qu'à tout juste un quart d'heure en tram de la place de Picadilly Gardens, l'Angleterre s'apprêtait à disputer un tournoi dans la discipline la plus importante de tout le pays.Mais hélas, non, l'engouement vendu par les organisateurs ne s'est pas remarqué sur l'espace public., ose le serveur d'un pub qui n'a pas manqué de faire moult publicité pour le tournoi, sans succès là encore. Au-delà de la barmaid qui tique lorsqu'on lui demande si le match sera bien diffusé - probablement parce qu'elle ignorait que l'Angleterre jouait ce soir-là -, l'établissement, rebaptisé exceptionnellement(sororité en VF), au lieu de sa traditionnelle appellation(l'inverse, vous l'aurez compris), peine à rassembler les foules, et ce, malgré une conséquente campagne de communication.Idem sur la place publique. Comme dans toutes les villes-hôtes, l'UEFA a eu la bonne idée d'installer des, sauf que dès l'après-midi du jour J, l'odeur générale sentait le vinaigre, et pas seulement à cause de la pluie qui s'abattait sur le nord de l'Angleterre. Pour voir des maillots des, le plus simple était encore de se rendre au Musée national du football. Là-bas, impossible de nier qu'à l'approche de l'ouverture du tournoi, les fans ont trouvé LEUR lieu de pèlerinage, en témoignent les nombreux maillots floqués des noms les plus ronflants de la liste de Sarina Wiegman., témoigne Tom, un père de famille habitué des travées de Vicarage Road, maillot de labuteuse Ellen White sur le dos.À travers les étages du musée, Tom et sa smala ont pu apprécier la récente (et brève) exposition temporaire qui retrace (partiellement) l'histoire du football féminin anglais (la seconde partie, censée débuter après l'année-charnière 1921 sera dévoilée en octobre prochain). Mais force est de constater qu'au sein de l'établissement, ce n'est clairement pas cette partie-là du musée qui tient la dragée haute, les visiteurs préférant plus volontiers prendre la pose avec des répliques de la coupe d'Angleterre ou s'essayer à un jeu de tir au but virtuel. Et si la famille watfordienne a d'ores et déjà prévu de continuer de suivre l'équipe nationale à Brighton et à Southampton le temps de la phase de poules, rien ne permet d'affirmer que son cas deviendra une généralité. Au coup de sifflet final du match d'ouverture, lase vide à la vitesse grand V. Attrapés à la volée en train de terminer leur gobelet de bière à cinq livres, quelques badauds patriotes jurent connaître par cœur les 23 joueuses de leur pays. Mais lorsqu'on leur demande de raconter ce qu'ils ont ressenti lors du but inscrit par Beth Mead , ceux-ci s'avèrent bien incapables de reconnecter leurs neurones. On leur accordera le bénéfice du doute, mais en même temps, on constatera qu'en dépit de la progression indéniable du niveau proposé sur le terrain, l'engouement lié à un tournoi féminin est loin d'être particulièrement frappant, et ce, en dépit des indéniables efforts financiers consentis pour tenter de populariser la discipline. Allez, il reste à présent 30 matchs pour tenter de prouver le contraire.